ЄС виділить ще 500 млн євро допомоги Україні: на що її витратить

Четвертий транш, який Україна отримає від Європейського фонду миру (EPF) дозволить підтримати українську армію потужним сучасним озброєнням

Рада Європейського Союзу узгодила рішення щодо виділення Києву чергового траншу допомоги на загальну суму у 500 млн євро.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Про це у вівторок, 24 травня, повідомили у прес-центрі Ради ЄС, — пише "Європейська правда".

Так, після узгодження трьох траншів військової підтримки, загальна сума яких складає 1,5 млрд, Європейський Союз додасть до них ще 500 млн євро. Тобто загальна сума допомоги, яку Україна отримає цього року збільшиться до 2 млрд євро.

В рамках нового пакету, який передадуть Києву, передбачається поставка військової техніки, призначеної для нанесення летальних ударів для оборони українських земель від російського ворога на суму у 490 млн євро. Окрім того, 10 млн євро призначатимуться для покриття витрат на надання обладнання та предметів постачання: засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги, паливо тощо.

"Обсяг обладнання, яке буде надано у рамках нового пакета підтримки, відповідає поточним пріоритетам, заявленим урядом України", — відзначили у прес-центрі Європейської Ради.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні під час чергового засідання "Контактної групи з оборони України" ("Рамштайн-2" — ред. редацією) два десятки європейських країн ухвалили рішення щодо передачі Україні ще одного пакету військової допомоги для протистояння росії. Вже найближчим часом Київ отримає додаткову артилерію, бронетехніку та протикорабельні ракетні системи.