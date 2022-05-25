Північна Корея показово випробувала балістичні ракети і отримала чітку відповідь

Гонка озброєнь в азіатському регіоні продовжується

У середу, 25 травня, військовослужбовці Північної Кореї провели чергове випробування міжконтинентальних балістичних ракет. Також використовувалися кілька зарядів із меншою дальністю та потужністю. США та Південна Корея не обмежилися лише дипломатичними заявами, і у відповідь продемонстрували свою вогневу міць.

Подробиці повідомляє The Washington Post, передає "Телеграф".

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Запуск відбувся за кілька годин після того, як американський лідер Джо Байден офіційно закінчив азіатське турне. Ця поїздка була спрямована на показати готовність Штатів співпрацювати з країнами регіону та об’єднатися з ними у разі загрози від КНДР. Ракети були випущені в бік Японського моря.

"Постійні провокації Північної Кореї можуть призвести тільки до більш сильного та швидкого спільного стримування Південної Кореї та США, і можуть лише посилити міжнародну ізоляцію КНДР", — наголосили представники південно-корейського уряду.

Фрагмент сюжету про запуск ракет, показаний у Сеулі

Відомо, що одна з ракет досягла максимальної висоти 540 км, всього пролетівши 360 км на схід. Також були випущені ще мінімум два аналогічні заряди, які разом із першою впали десь в акваторії Японського моря.

Як відповідь Південна Корея та США спільно запустили дві ракети класу "земля-земля" — як попередження Кім Чен Ину, котрий останнім часом знову відчув себе більш фривольно на політичній арені.

Слід підкреслити, що в Пентагоні поки не бачать великої загрози для Америки або її союзників. Проте такі запуски ракет, вважають у Вашингтоні, дестабілізує ситуацію і знову підтверджує, що КНДР користується незаконною програмою озброєння держави.

У Японії, економічної зони якої ракети не зачепили, обмежилися лише дипломатичними заявами. За словами голови міноборони Нобуо Кіші, пуски таких знарядь є "провокацією", а загалом абсолютно неприпустимі.

До речі, у 2022 році це вже 17 ракетне випробування з боку Північної Кореї.

Нагадаємо, раніше ми писали, що політична еліта КНДР відновила "брязкання" ядерною зброєю у бік Південної Кореї та США.