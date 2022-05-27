Український посол у Німеччині знову відкрито проїхався Шольцем

Представник Києва у Берліні переконаний, що канцлеруу Шольцу не вистачає лідерства та сміливості

Посол України в Німеччині Андрій Мельник жорстко розкритикував попередній виступ німецького канцлера Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі, який напередодні відбувся в Давосі.

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Як пише видання Bild, журналістам якого вдалося поспілкуватися з українським представником, Мельник наголосив, що Київ розраховував почути від німецької сторони чітку позицію щодо наступних кроків, який готовий зроби Берлін, аби допомогти Україні перемогти агресора. Проте цього, за словами українського посла, не сталося.

Окрім того, він наголосив, що особливо не вистачало й чіткості щодо негайної поставки потужного озброєння з Німеччини, аби Україна мала змогу протистояти масованому наступу окупаційного війська на Донбасі.

"Вочевидь, не вистачає лідерства та сміливості. У військовому плані Берлін просто підводить Україну", — відзначив Андрій Мельник.

Також він додав, що Німеччина не надала Україні "жодних обнадійливих сигналів стосовно важливого питання кандидатського статусу для вступу до Європейського Союзу".

Варто нагадати, що під час свого виступу у Давосі канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що агресивна війна російської федерації проти України є "провалом", додавши, що виграти путін у цьому протистоянні не повинен. Крім цього, німецький представник закликав партнерів дати зрозуміти російському лідеру володимиру путіну, що так званий "мир", яким він його бачить, не готові приймати ані Україна, ані Захід.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як посол України в Німеччині Андрій Мельник пояснив, що може врятувати світ від ядерної війни, наголосивши, що факт приналежності української держави до НАТО зупинить лідера рф володимира путіна від "натискання на червону кнопку".