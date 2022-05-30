НАТО зробило гучну заяву, дуже неприємну для кремля

НАТО відмовилось від попередніх зобов'язань перед російською федерацією

Північноатлантичний альянс більше не обмежуватиме розміщення своїх військ у Центральній та Східній Європі.

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Про це у неділю, 29 травня, заявив заступник генерального секретаря альянсу на чолі зі США Мірча Джоане, наголосивши, що сама москва позбавила будь-якого змісту Основоположний акт НАТО-росія, коли вторглася в Україну та зупинила діалог з альянсом, — пише CNA.

За його словами, у рамках договору, який був прийнятий у 1997 році задля так званого "перезавантаження" відносин між росією та НАТО, сторони згодилися співпрацювати аби "запобігти будь-якому потенційно загрозливому нарощуванню звичайних озброєнь на території узгоджених регіонів Європи, в тому числі у Центральній та Східній Європі".

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"Вони ухвалили рішення, у якому взяли на себе зобов'язання не нападати на сусідів, що вони роблять, і проводити регулярні консультації з НАТО, чого вони не роблять. Тому я думаю, що насправді цей установчий акт фактично не діє через росію", — заявив Джоане.

Враховуючи ситуацію, що склалася, російська федерація фактично відійшла від умов угоди, яка була підписана у 1997 році.

"Тепер ми не маємо обмежень, щоб мати міцні позиції на східному фланзі і гарантувати, що кожен квадратний дюйм території НАТО захищений Статтею 5 та нашими союзниками", — пояснив він.

Окрім того, заступник генсека НАТО додав, що розраховує на "надійну, гнучку і стійку присутність", проте подробиць, де саме тепер будуть розгорнуті війська альянсу, не повідомив.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні НАТО підтвердили чутки про те, що планують змінити статус російської федерації з "партнера" на "безпосередню загрозу". Попередньо, це відбудеться на черговому саміті альянсу, проведення якого заплановано на червень.