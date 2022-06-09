Дуда відзвітував про постачання зброї в Україну та поскаржився на Німеччину

Стало відомо, скільки танків та бронетехніки сусідня Польща передала Києву

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив про те, що його країна вже відправила Україні черговий пакет військової допомоги. В рамках нової поставки Київ отримає понад 240 танків та близько 100 одиниць бронетехніки для протистояння ворогу з росії.

Про це польський лідер розповів під час свого інтерв'ю для німецького видання Bild. За словами Дуди, Україна потребує важкого озброєння для того, щоб мати можливість оборонятися від противника, тож Польща відправила ще один пакет допомоги на загальну суму у 2 мільярди доларів.

"Україні потрібне важке озброєння, танки. Це потреби України. Я говорив із президентом Зеленським два дні тому. Він знову просив мене. Ми відправили танки, понад 240 танків, які Україна може обслуговувати. Ми відправили майже 100 одиниць бронетехніки та зброї. Зброя, боєприпаси, ракети. Ми відправили загалом зброю на $2 млрд", — розповів він.

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Також Дуда додав, що Польща сподівалася, що матиме змогу отримати від Німеччини кілька танків Leopard, аби поповнити свої запаси, проте їх так і не відправили.

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"Для нас само собою зрозуміло, що замість старих радянських танків, які ми поставили в Україну, ми отримуємо кілька танків Leopard з Німеччини, не найсучасніші. Тому що у нас у Польщі є старіші версії танків Leopard. Завдяки цій допомозі ми хотіли трохи поповнити ці запаси. Ми могли отримати старіші та модернізувати їх у майбутньому — теж за допомогою німецької промисловості. Наскільки я знаю, ми нічого не отримали", — пояснив польський лідер.

Окрім того, президент звернувся до всіх країн, закликавши їх допомагати Україні та надавати їй зброю для зупинки російського вторгнення.

Він також відзначив, що неприємно вражений переговорами, які німецький канцлер Олаф Шольц, а також президент Франції Еммануель Макрон ведуть з російським президентом володимиром путіним, назвавши їх "марними".

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"Що вони роблять? Вони лише легітимізують особу, відповідальну за злочини, вчинені російською армією в Україні. Він відповідає за це. Він прийняв. рішення направити туди війська. Йому підкоряються командири. володимир путін. Хтось так розмовляв із Адольфом Гітлером під час Другої світової війни? Хтось казав, що Адольфові Гітлеру треба зберегти обличчя? Що ми маємо діяти так, щоб не було принизливо для Адольфа Гітлера? Я не чув такого", — обурливо наголосив Дуда.

Раніше "Телеграф"повідомляв, що в рамках допомоги Україні для оборони від країни-агресора Польща поставила Україні вже велику кількість важкої зброї, в тому числі й потужні сучасні танки Т-72.