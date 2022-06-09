У Японії на путіна в місцевих храмах наводять "традиційне прокляття": подробиці

У далекій Японії хочуть позбутися кривавого диктатора

У японському місті Мацудо хтось вирішив проклясти президента росії володимира путіна, який розв’язав повномасштабну війну в Україні.

Про це повідомляє газета The Mainichi. Джерело стверджує, що невідомий або група невідомих за допомогою місцевого аналога ляльок-вуду проклинає главу кремля.

Повідомляється, що у місті стали знаходити солом’яні ритуальні ляльки з обличчям путіна, прибитими до дерев у місцевих храмах. За словами місцевих священників, подібні ляльки зазвичай використовують для того, щоб накласти "традиційне прокляття". Фігурки з путіними виявили у 10 різних місцях. Оскільки форми ляльок схожі, цілком можливо, що за різними випадками стоїть та сама людина. Поліція розслідує справи за підозрою у незаконному проникненні до храмів.

Додамо, що ляльки із зображенням путіна вбивали у священні дерева, що непокоїть настоятелів храмів. Вони закликають припинити псувати дерева, хоча хочуть, щоб війна в Україні припинилася.

Раніше повідомлялося, що володимир путін порівняв себе з першим імператором росії. 9 червня президент України Володимир Зеленський запровадив персональні санкції проти глави кремля. Додамо, що ЗМІ довідалися, що путін має людину, яка збирає його екскременти за кордоном.