росія та Японія обмінялися санкційними "ударами": без чого залишилась рф

Японія запроваджує санкції проти росії через її дії в Україні, у рф не відстають

Японія, котра пішла на загострення відносин з росією через Курили, заборонить поставляти до рф вантажні автомобілі та спецтехніку. Нові обмеження, які впроваджують через повномасштабне вторгнення в Україну, набудуть чинності вже з 17 червня.

Як у п'ятницю, 10 червня, повідомило видання ТАСС, міністр економіки, торгівлі і промисловості Коїті Хагіуда заявив, що заборона поставок була підтримана на тлі рішення Кабінету міністрів Японії щодо заборони експорту продукції, котра "сприяє зміцненню промислової інфраструктури", до росії.

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Своєю чергою російська федерація вирішила відповісти "взаємністю" та заборонила Японії добувати рибу поблизу Курильських островів.

Як повідомив віце-прем'єр, повпред російського президента в Далекосхідному федеральному окрузі юрій трутнєв, рф прийняла рішення ввести заборону на риболовлю для Японії через те, що вона відмовилася сплатити квоти.

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"Ми вже, по суті, обмежили їхнє право (на вилов риби — ред. редакцією), причому їх зусиллями. Вони відмовилися заплатити за квоти з вилову біля Курильських островів. Відповідно, це право буде у них вилучено", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше Японія заявила про те, що вперше планує взяти участь у саміті Північноатлантичного альянсу. Зокрема, прем’єр Японії Фуміо Кісіда відзначив, що японський уряд шукає можливості посилити свою оборонну здатність через військову агресію рф в Україні.