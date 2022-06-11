Грузинський вчитель продав обручку матері, щоб допомогти Україні: вдалося зібрати $700 тисяч

Початкова сума, яку він хотів виручити, не досягала і 1000 доларів

Люди з усього світу намагаються підтримати Україну — і не лише морально, а й фінансово. Як, наприклад, грузинський вчитель Ладо Апзахава зумів зібрати 700 тисяч доларів, виставивши на продаж дві пам’ятні йому речі — перстень матері та власну медаль відзнаки педагога.

Більше деталей повідомили у грузинському виданні Batumelebi, передає "Телеграф". Ідея Апхазави знайшла стільки відгуку серед громадян різних країн, що початкова вартість його "лота" була перевищена у сотні разів.

Чому росії не виграти війну проти України?

Ладо Апхазава вельми відомий у адміністративному районі Гурія своєї країни. Він постійно перебуває в епіцентрі важливих політичних та суспільних подій, привертає увагу до важливих проблем. Так, у 2020 році він продавав фіалки, щоби зібрати фінанси для підключення інтернету своїм учням. Тепер же поставив за мету допомогти Україні. І як допоміг!

В 2019 грузин став лауреатом престижної премії Global Teacher. В якості подарунка йому було вручено пам’ятну медаль. Саме її, а також обручку своєї матері, яка була дорога Апхазаві як пам’ять, чоловік і вирішив продати.

Ті самі медаль та обручка

Ініціатива була запропонована ним на особистій Facebook-сторінці ще у перші дні березня. Спочатку він навіть не сподівався виручити за "лот" більше 2500 ларі (близько 860 доларів). Проте благодійна акція привернула стільки уваги від мешканців інших країн, що предмети, виставлені на продаж, стали золотими не лише за складом сплаву, а й через величезну вартість.

Стратегію було змінено, і тому люди могли просто донатити на цей лот. У більшості випадків до ініціативи приєднувалися освітяни, адже гроші Ладо Апхазава збирався передати на допомогу педагогам та учням, які постраждали від війни в Україні.

Відомо, що своїми грошима "поділилися" представники щонайменше 39 країн. Кінцева сума сягнула 700 тисяч доларів. Самі ж медаль та обручку за підсумком були куплені грузинським адвокатом Звіадом Кордзадзе. Що примітно, після проведення операції він повернув обидва предмети Апхазаві.

Гроші ж пішли для благодійної організації у Польщі, яка опікується українськими біженцями. Відомо, що крім основної ініціативи Ладо Апхазава також створив власний благодійний фонд, спільними силами якого змогли зібрати 3000 ларі (трохи більше тисячі доларів). Їх також перерахували на допомогу постраждалим від війни в Україні.

Підкреслимо, що підтримують нашу країну і самі громадяни незалежно від віку чи соціального статусу. Так, ми вже писали про неймовірну шестирічку, яка грою на флейті збирає гроші для допомоги ЗСУ.

Крім цього, "Телеграф" також розповідав про ініціативу футболіста "Динамо" Георгія Бущана. Він віддав власну футболку для збирання грошей на благодійному аукціоні.