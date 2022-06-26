"Велика сімка" готує серйозне рішення щодо України — Bloomberg

Найсильніші економіки світу допоможуть Україні у боротьбі проти рф

У неділю, 26 червня, лідери країн "Великої сімки" на зустрічі в німецькому замку Ельмау в баварських Альпах вирішили взяти на себе зобов’язання щодо безстрокової підтримки України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт документа.

Йдеться про фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу. Крім того, розглядається можливість використання доходів від мита на ці цілі.

"Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку і підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", — йдеться в тексті проєкту заяви, з якою ознайомився Bloomberg.

У виданні зазначають, що формулювання про безстрокову підтримку є важливим моментом, адже раніше члени альянсу були стурбовані затягуванням війни в Україні.

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Нагадаємо, перед зустріччю лідерів G7 прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном і знову порушив тему російського вторгнення в Україну.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що "Велика сімка" допоможе убезпечити Україну. За словами глави держави, дипломатична робота в цьому напрямку вже активно ведеться всіма сторонами.