Канада надасть Україні десятки броньовиків: коли і що отримаємо

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд розповіла, які броньовики надійдуть в Україну найближчим часом

Канада, яка постійно надає військову допомогу Україні, вже до кінця літа направить іще 39 бронемашин виробництва американської компанії General Dynamics.

Про це заявила у четвер, 7 липня, міністерка оборони Канади Аніта Ананд, передає Reuters.

Ананд заявила, що угода про бронетехніку для України є доповненням до окремого багатомільярдного контракту на 360 машин для Збройних сил Канади, який був узгоджений з General Dynamics Land Systems у 2019 році.

"Ці 39 транспортних засобів почнуть відправлятися цього літа, а решта 360 продовжать поставлятися протягом наступних кількох місяців", — сказав Ананд журналістам.

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Партія машин, що планує надати Україні Канада є частиною військової підтримки України в розмірі 500 мільйонів канадських доларів, передбаченої в бюджеті Канади в квітні. Про це повідомив прем’єр-міністр Джастін Трюдо на саміті НАТО в Мадриді минулого тижня.

Бронемашини General Dynamics — це так звані машини бойової підтримки. Їх виготовляє завод General Dynamics у Лондоні, Онтаріо, США. Цю техніку можна використовувати як машини швидкої допомоги, машини для обслуговування та евакуації або для перевезення військ.

Нагадаємо, раніше Канада ввела нові санкції проти росії. До розширеного списку потрапили 4 компанії та 22 громадянина рф.