"Велика двадцятка" не домовилася щодо оцінки війни в Україні: що завадило

Західні політики відверто ігнорували голову російського МЗС

Дипломати країн "Великої двадцятки", які 8 липня провели на Балі традиційну зустріч голів міністерств закордонних справ, не змогли дійти до спільного знаменника у темі російського вторгнення в Україну, а також домовитися про глобальні наслідки його подолання.

Як передає Associated Press, спільного комюніке за результатами зустрічі очільників МЗС, які входять у G20, також не було узгоджено.

За інформацією видання, велику роль у цьому відіграла неприязнь і відверте ігнорування російського голови МЗС сергія лаврова. Зокрема, демонстративно спілкування з ним уникав державний секретар США Ентоні Блінкен, який вперше від початку війни росії проти України опинився з кремлівським політиком в одному залі.

лавров також показав свою зневагу до західних партнерів — він щонайменше двічі виходив з залу. Вперше, коли слово мала голова МЗС Німеччини Анналена Бербок, а вдруге — коли мав виступити з відеозверненням український міністр Дмитро Кулеба.

Варто зазначити, що більшість міністрів "Великої двадцятки" відмовилися від загального фото через небажання позувати поряд з головою МЗС країни-агресора, який яро підтримує війну в Україні та політику "бункерного діда". Першим, зважаючи на все, свою позицію висловили представники Сполучених Штатів.

Тим часом лавров дуже неординарно відреагував на відмову деяких своїх колег від загального фото на саміті глав МЗС. Він заявив, що нікого фотографуватися не запрошував і загалом приїхав на заходи суто через запрошення Індонезії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не витримавши приниження, сергій лавров вирішив покинути саміт G20 на Балі ще до його завершення. Причина — у бойкоті, який йому негласно оголосили представники інших держав, які прибули на зустріч.