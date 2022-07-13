Бойовиків "ДНР" визнала ще одна ядерна держава: Пушилін похвалився

Північна Корея визнала донецьких терористів

У середу, 13 липня, на 140-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) визнала так звану "ДНР".

Про це заявив ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін на своєму telegram-каналі. Терорист подякував народу Північної Кореї за "вагому підтримку Донбасу".

За словами ватажка псевдореспубліки, це рішення "стане основою для подальшого розвитку відносин і у сфері економіки", а двостороннє партнерство "збільшить географію торгівлі для підприємств держав".

"Міжнародний статус "ДНР" та її державність продовжують зміцнюватися. Це ще одна перемога нашої дипломатії. Ми вдячні народу КНДР за таку вагому підтримку мешканців Донбасу", — написав Пушилін.

У мережі також розповсюджується фото, на якому "посол ДНР" отримує "папірець" про визнання з боку КНДР від представника Північної Кореї.

Посол КНДР у Москві Сін Хон Чхоль вручає "послу ДНР" у рф Ользі Макєєвій документ про визнання "ДНР"

Читайте також: Категорія Україна Ватажок бойовиків "днр" зробив лякаючу заяву про долю полонених іноземців Окупанти порушують усі відомі правила ведення війни, попри чинні норми міжнародного права

Нагадаємо, першим про визнання "ДНР" заявив президент росії володимир путін 21 лютого. Через кілька днів рф напала на Україну з кількох сторін. Наприкінці червня Сирія вирішила визнати "незалежність та суверенітет" так званих "ДНР" та "ЛНР".