Китай та російсько-українська війна: у які ігри грає Пекін

Офіційний Пекін продовжуватиме займати ту саму позицію, яку зайняв з початку широкомасштабного вторгнення в Україну

Спікер Міністерства закордонних справ (МЗС) Китайської Народної Республіки (КНР) Чжао Ліцзянь під час нещодавнього брифінгу заявив, що США винні у війні в Україні. А Китай, мовляв, займає "об’єктивну та справедливу" позицію в російсько-українському конфлікті та "стоїть на стороні миру та справедливості". Ще в березні в американських ЗМІ з’явилися повідомлення, що росія запросила у Китаю допомоги озброєнням і фінансово.

Однак Пекін тоді, схоже, проігнорував прохання російського диктатора владимира путіна.

Водночас влітку пішли повідомлення, що Китай шукає можливості допомогти росії обходити західні санкції.

Експерти проаналізували для "Телеграфа" нову заяву спікера МЗС КНР та загальну поведінку Китаю в ракурсі російсько-української війни.

Ця війна вигідна та не вигідна Китаю

Директор Інституту світової політики, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда наголошує, що позиція Китаю щодо російсько-української війни зумовлена передусім китайськими інтересами.

"Вони полягають у тому, що КНР хоче стати першою економікою світу. А ця війна заважає Китаю насамперед зростанням цін на продовольство та пальне", — пояснює експерт.

Разом з тим, продовжує він, слід розуміти, що Китай через свій статус головної комуністичної країни світу не може виступати єдиним фронтом з демократичним Заходом. Тобто не може увійти до антиросійської коаліції.

Не менш очевидно і те, що на сьогоднішній момент КНР вигідно отримувати по дисконту пальне з росії. Як вигідно і бути фактично незамінним постачальником в росію різноманітної начинки для крилатих ракет та іншого високотехнічного озброєння. Відповідно, Китай і далі говоритиме і робитиме те, що йому вигідно", – резюмує Євген Магда.

Китай влаштує будь-який результат російсько-української війни

На думку головного редактора інтернет-видання "ОстроВ", екс-члена української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Сергія Гармаша, Китай влаштує будь-який результат російсько-української війни.

"Поразка України означатиме поразку та ослаблення США. Причому ослаблення не просто військової могутності Штатів, а й їхньої ролі у світі. Що цілком влаштовує КНР, враховуючи роль США в Китайському морі, загалом на Південно-Азіатському напрямку. Нагадаю, що саме Штати є основою перешкодою для окупації Китаєм Тайваню", – зазначає експерт.

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Якщо ж програє росія, Китай отримує можливість як мінімум експансії, як максимум окупації російських територій, які прилягають до КНР, прогнозує Сергій Гармаш.

"Тому, — пояснює він, — офіційний Пекін продовжить займати ту ж позицію, яку зайняв з початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Ні вашим, ні нашим. Але в публічній риториці китайці більше підтримуватимуть росію. Тому що сама КНР має серйозні проблеми з демократією, є Уйгурський автономний округ, фактично перетворений на концтабір, і природно, що Китай підтримуватиме подібні до свого авторитарні режими, які не порушують болючих для нього питань, а демократичний світ у будь-якому випадку боротиметься з автократією, тому позиція китайців проукраїнською не буде ніколи. Поки існує росія, принаймні".