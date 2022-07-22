Дістав навіть абхазів: через путінський палац у "республіці" спалахнули протести

Абхази протестують проти передачі рф садиби у Піцунді

У самопроголошеній Абхазії почалися протести через передачу державної землі під будівництво резиденції президента росії володимира путіна.

Про це повідомляє "Сирена". Так званий президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія напередодні заявив, що передасть рф державну дачу і 184 гектари унікального реліктового парку на приморському курорті Піцунда.

У Сухумі відразу почалися протести, адже мешканці хочуть зберегти національний заповідник під своїм контролем. У результаті демонстрація переросла у зіткнення з поліцейськими та особистою охороною "президента". Парламент невизнаної республіки попросив Конституційний суд перевірити на законність передачу росії цих земель, рішення суду поки невідоме.

Додамо, що Бжанія сам визнає, що Піцунду передають росії, тому що там любить бувати путін. Аслан вважає, що в Абхазії немає грошей на облаштування Піцунди, а Росія може перетворити курорт на "повноцінну резиденцію президента російської федерації". До речі, "президент" невизнаної Абхазії вважає передачу земель росії законною, адже за договором 1995 року невизнана республіка передавала Піцунду росії "у безоплатне користування".

Піцунда на карті Європи

Нагадаємо, під час війни в Абхазії 1992-1993 років "республіка" отримала військову підтримку росії, і з того часу проголосила про свою "незалежність" від Грузії. За грузинськими законами на території Абхазії знаходиться Абхазька автономна Республіка. Більшість країн світу розглядають самопроголошену республіку як частину Грузії. П’ятеро країн-членів ООН визнають її незалежність: рф, Нікарагуа, Венесуела, Науру, Сирія.

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У січні в мережу "злили" фотографії так званого "палацу" президента Росії Володимира Путіна, який знаходиться на узбережжі Чорного моря, недалеко від Геленджика. До речі, більшість фотографій інтер’єрів схожі на раніше опубліковані візуалізації.

Раніше в ЦРУ розповіли, що відомо про стан здоров’я путіна.