росії обріжуть доходи від нафти: "Велика сімка" готує важливе рішення

Цивілізований світ вдарить по важливій галузі економіки рф

У середу, 27 липня, на 154-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що країни "Великої сімки" (G7) розраховують запровадити стелю цін на російську нафту до 5 грудня — коли на повну силу вступлять санкції Євросоюзу проти нафтового сектора росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого представника G7. Примітно, що до коаліції можуть приєднатися деякі азіатські країни.

Країни G7 хочуть запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до зазначеної дати, адже 5 грудня ЄС повністю заборонить морський імпорт нафти з рф. Примітно, що "Велика сімка" хоче залучити до співпраці в цьому питанні Китай та Індію, які зараз купують російську нафту за ціною, нижчою від ринкової.

Азіатські країни зацікавлені у цьому, щоб мінімізувати свої витрати. У "Великій сімці" хочуть, щоб ціна на російську нафту була вищою за собівартість видобутку в росії, щоб кремль мав стимул продовжувати качати, але набагато нижчою за нинішні високі ринкові ціни.

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Раніше повідомлялося, що на саміті G7 у Німеччині "Велика сімка" домовилася закінчити "вечірку" з російськими нафтою та газом.

Нагадаємо, лідери "Великої сімки" посміялися з президента росії володимира путіна прямо перед журналістами. Кривавий диктатор пізніше прокоментував це.