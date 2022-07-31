"Найвужче місце": у Німеччині назвали винних у затримках із постачанням зброї Україні

Крайнім терміном вирішення питання з постачанням зброї є кінець жовтня

Незважаючи на певні "зрушення" у постачанні важкого озброєння Україні, загалом процес цей протікає не так швидко, як потрібно ЗСУ для протистояння армії агресора.

І це викликає занепокоєння не тільки у нашій країні, а й у країнах-партнерах.

Тому в Німеччині вирішили визначитися, де знаходиться "пляшкова шийка" цього процесу і дійшли висновку, що винне у всьому відомство федерального канцлера Олафа Шольца.

Таку думку висловила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман, передає DW.

"Найвужчим місцем, яке гальмує військову допомогу з Німеччини, є, з невідомих причин, відомство канцлера", — заявила вона.

При цьому парламентарій упевнена, що питання з постачанням зброї потрібно вирішити до кінця жовтня, так як ситуація, що склалася, вказує на те, що путін не має наміру припиняти війну, тому політикам ФРН "не варто розслаблятися".

Видання зазначає, що раніше низка засобів масової інформації повідомляла про те, що ФРН зриває постачання зброї партнерам замість озброєння, яке вони поставили Україні. Зокрема, німці визнали, що не було підписано жодного контракту з Польщею, Словенією, Грецією та Чехією, хоча переговори з ними велися кілька місяців.

Нагадаємо, що попри затримки Україна сподівається отримати від Німеччини ще більше зброї. Зокрема, у новому пакеті військової допомоги від ФРН має надійти близько п’ятдесяти позицій озброєння, частина з яких становлять гаубиці Panzerhaubitzene 2000, а також ракети для ПЗРК Stinger.