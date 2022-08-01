Україна отримає військові кораблі від Британії: скільки та які саме

Британці проводять навчання для українських військових та надають їм потужну зброю

Велика Британія планує передати Україні кілька потужних військових кораблів для протистояння збройній агресії росії, котра веде свою криваву війну на українських землях вже 159 днів поспіль.

Відповідну інформацію у своєму інтерв'ю для видання "Суспільне" розповів посол України в Британії Вадим Пристайко. За його словами, нещодавно він відвідав один з кораблів, які зовсім скоро перебуватимуть на озброєнні української армії та додав, що там вже проводять заняття для наших захисників.

"На ньому вже зараз проходять навчання наші військові. Вони керують кораблем, вони керують зброєю. Таких кораблів буде кілька", — пояснив він.

Дипломат також нагадав, що після того, як росія напала на Україну 24 лютого, Туреччина закрила для військових кораблів протоки в акваторії Чорного моря.

Пристайко додав, що наразі пріоритети України змістилися, мовляв, зараз є потреба у не менше двох протимінних бойових кораблях, котрі перебувають на озброєнні військових морських сил Її Величності. За його словами, українці планують модернізувати отримані кораблі та додати до них обладнання, котре потрібне Збройним українським силам.

"Але це не тільки 2 кораблі. Вони мають більше того ж класу. І на наявних кораблях зараз проходять навчання наші офіцери та моряки", — підсумував Пристайко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поки країні світи допомагають Україні у її протистоянні кривавій росії, ворог продовжує стягувати бойові кораблі в акваторії Чорного моря. Зокрема, вже на ранок неділі, 31 липня, у водах біля берегів окупованого Криму загалом налічувалося до 22 одиниць Чорноморського флоту рф, що є вдвічі більше, аніж раніше.