Засідання Ради безпеки ООН щодо Запорізької АЕС пішло не за планом росії: заяви учасників

Засідання Ради безпеки ООН закінчилося без будь-яких рішень. Поки що сторони залишилися "при своїх"

На тлі провокаційних обстрілів територій захопленої росією Запорізької атомної електростанції в четвер, 11 серпня, увечері за Київським часом у Нью-Йорку (США) відбулося засідання Ради безпеки ООН.

Примітно, що засідання було скликане саме з ініціативи країни-окупанта — росії, і судячи з усього було покликане схилити світ (або як мінімум учасників засідання) до звинувачень на адресу України, що захищається від неї.

МАГАТЕ

Одним із ключових доповідачів був гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

У своїй доповіді Гроссі заявив, що наразі загроза ядерної безпеки на Запорізькій АЕС відсутня.

Однак, наголосив він, ситуація може змінитися будь-якої миті і тому закликав дозволити його організації відвідати станцію.

"Час має вирішальне значення. Тому я пропоную … провести цю місію якнайшвидше", — звернувся Гроссі до Ради безпеки ООН і закликав організацію посприяти цій місії.

Він пояснив, що МАГАТЕ отримує інформацію про ситуацію на Запорізькій АЕС і з боку України, і з боку росії, що окупувала станцію, але ця інформація часто суперечлива, і без фізичної присутності МАГАТЕ не може підтвердити деякі дуже важливі факти.

Зокрема, за його словами, за результатами такої місії МАГАТЕ змогло надати незалежну оцінку ядерної безпеки та ризиків фізичної безпеки.

"Місія на майданчик також дозволить нам провести термінові заходи безпеки, перевіривши стан реакторів та запасів ядерних матеріалів, у тому числі сховища свіжого та відпрацьованого палива, де нині ми не маємо служби віддаленої передачі даних", – зазначив Гроссі.

Він закликав допустити місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС та заявив про готовність особисто очолити її.

росія

Постпред росії, який і скликав засідання, Василь Небензя продовжив гнути "лінію партії", стверджуючи, що російські війська "захищають" запорізьку АЕС, не зберігають там озброєння і не обстрілюють Україну з території станції.

При цьому він продовжив звинувачувати владу України та "її спонсорів" (країни Заходу) в обстрілах АЕС і загрожувати всьому світу ядерною катастрофою. Він сказав, що росія сподівається, що інспектори МАГАТЕ відвідають Запорізьку атомну станцію.

Постпред росії також заявив, що лише питання часу, коли радіаційне тло на Запорізькій АЕС зросте, якщо "удари ЗСУ України продовжаться".

Також Небензя обрушився зі звинуваченнями на адресу секретаріату ООН та особисто генсека Антоніу Гутерреша за нібито "спотворення" ситуації навколо Запорізької АЕС та заклики до демілітаризації атомної станції, знову заявивши, що російські війська "забезпечують захист" АЕС", "не зберігають там зброю" та загалом всіляко рятують світ від ядерної катастрофи.

Україна

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця також виступив на засіданні Ради безпеки. Спочатку Кислиця пояснив, чому Україна вважає, що обстріл є провокаціями росіян.

Також він озвучив вимоги до росії, яка захопила Запорізьку АЕС:

росія має заявити, що приймає місію МАГАТЕ без будь-яких умов;

окупанти не повинні перешкоджати проходу місії з боку України;

росіяни мають розмінувати АЕС та підходи до неї та вивести війська, зброю та техніку зі станції.

Також Кислиця спробував доступно донести до росії, чому не можна загравати з безпекою АЕС: не можна контролювати вітер і те, куди він понесе радіоактивні хмари у разі викиду на АЕС.

До речі, російський постійний представник в ООН назвав усі слова українського дипломата "потоком свідомості".

Китай

Постпред Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що Пекін стурбований нападами на станцію, які "підривають безпеку" персоналу найбільшої АЕС у Європі, зазначивши, що у разі аварії наслідки будуть серйознішими, ніж на Фукусімі.

Він виступив за візит МАГАТЕ на АЕС і заявив, що "росія обіцяла надати необхідну допомогу".

А також зазначив, що Україна у своїх листах генеральному директору МАГАТЕ і генсеку ООН наголосила на необхідності організації такого візиту, який потрібно організувати "без тяганини".

Також Китай закликав "установити мир якнайшвидше, це зніме ядерні ризики".

США

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд у своєму виступі висловилася за виведення російських військ як із Запорізької АЕС, так і загалом із території України. Також США підтримали місію МАГАТЕ на АЕС, але "за умови дотримання суверенітету України".

США закликали рф передати Україні контроль над Запорізькою атомною станцією і створити демілітаризовану зону навколо АЕС.

Лінда Томас-Грінфілд висловила переконання, що проблеми навколо станції не припиняться, доки росія не виведе звідти свої війська.

Гана

Висловилася на засіданні Ради безпеки ООН також представниця Гани: її країна вважає, що припинення військових дій, пов’язаних із повним виведенням російських військ – єдиний прийнятний спосіб відновлення миру та безпеки.

Підсумки

Наприкінці засідання головуючий надав слово гендиректору МАГАТЕ.

Гроссі заявив, що почув від усіх учасників "розуміння" загроз, які несуть активні бойові дії біля найбільшої в Європі атомної електростанції.

Він також заявив, що МАГАТЕ активізує контакти з росією, Україною та ООН для відправлення місії на Запорізьку АЕС, додавши, що вона повинна відбутися.