Нова стара війна: армія Туреччини вдарила по бойовиках на півночі Сирії (фото, відео)

До операції підключені не лише наземні сили, а й авіація турецької армії

Ніч з 16 на 17 серпня була сповнена ракетних атак не лише на території України. Регулярна турецька армія розпочала військову операцію у північних регіонах Сирії, атакувавши прикордонний пост курдських бойовиків. Внаслідок авіаційних ударів з боку Туреччини сирійці втратили щонайменше 11 людей, ще восьмеро отримали серйозні поранення.

Деталі повідомляє "Телеграф", посилаючись на закордонні медіа The New Arab та Duvar. Слід зазначити, що підтвердження щодо загибелі винятково сирійських військовослужбовців, а не мирного населення поки немає.

Згідно з повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, на кордоні Туреччини спостерігається активне перекидання наземної бойової техніки у бік Сирії. Є знімки колон військових автомобілів, які рухаються у напрямку до району Алеппо.

Колони турецької техніки рухаються до Сирії

Сирія вже окреслила свої позиції, заявляючи про неправомірність дій офіційної Анкари. Демократичні сили сирійської держави стверджують, що армія Туреччини атакувала позиції сил президента Сирії Башара Асада.

Туреччина задіяла в операції бойові літаки, завдавши мінімум 12 ударів по позиціях військ противника. Здебільшого вони припали на прикордонну смугу, що на захід від Кобані. Також у мережі з’являються нові фото і відео, що підтверджують вибухи на території Сирії.

Так удари по території Сирії виглядають здалеку

Ще один вибух

Перед тим як відбулася атака, частина гучномовців у мечетях на кордоні країн видала попередження про початок військової операції.

Поки що підтверджено загибель щонайменше 11 осіб, ще вісім поранено. Втім, частина з них зазнала серйозних травм, тому кількість жертв може зрости.

Додамо, що Сирія є вельми агресивною країною. Вона стала однією з тих держав, які вирішили підтримати "незалежність" незаконних формувань "ДНР" та "ЛНР" на території України. Сирію довгий час у протистоянні з Туреччиною підтримувала росія. Анкара регулярно зверталася за допомогою до НАТО, вважаючи, що офіційний Дамаск загрожує безпеці її території.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив добірку найсерйозніших світових військових конфліктів, які спалахнули невдовзі після повномасштабної агресії рф проти України.

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