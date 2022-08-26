Історична подія: Азербайджан оголосив про контроль над важливим містом у Нагірному Карабаху

Війська Азербайджану увійшли до міста Лачин, яке два десятиліття перебувало під контролем Вірменії через війну у так званому Нагірному Карабаху.

Відповідну інформацію у п'ятницю, 25 серпня, азербайджанський президент Ільхам Алієв написав на сторінці свого Twitter.

"Сьогодні, 26 серпня, ми, азербайджанці, повернулися в місто Лачин. Азербайджанська армія розмістилася в Лачині. Села Забух і Сус були взяті під контроль. Вітаю всіх людей Лачина і Азербайджану з цією подією", – написав він.

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