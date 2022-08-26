Росія отримала удар під дих: бюджет Путіна втрачає, незважаючи на рекордні ціни на газ, нафту та вугілля

Сфера, яку в росії вважали своєю основною зброєю проти решти світу – енергетика, обертається проти окупантів. Під санкційними ударами енергетична сфера росії зазнає збитків, а бюджет недораховується мільярдів доларів.

Ціна на нафту та газ зростають, але доходи падають

Основою фінансових надходжень росії останніх років були доходи, одержувані від експорту на Захід нафти і газу, причому постачання "блакитного палива" зробили росію чи не монополістом на європейському ринку.

Ще 2021 року росія почала чинити тиск на Європу, поступово підвищуючи ціну на газ, яка восени досягала 2000 доларів за 1000 кубометрів. На тлі ж агресії росії в Україну в серпні 2022 року ціна перевищила 3000 доларів за тисячу кубів.

Схожа ситуація спостерігається і на нафтовому ринку – якщо 23 лютого нафта марки Brent коштувала 94,73 долара за барель, то вже на початку березня ціна підскочила майже до 130 доларів. Слідом за Brent, дорожчала і російська нафта Urals, досягнувши на початку березня максимуму 111 доларів за барель.

Проте після рішення країн ЄС щодо запровадження часткового ембарго на нафту нафтогазові доходи росії негайно впали.

Так, уже в травні Мінфін росії повідомив, що доходи від продажу енергоресурсів впали на 18%. Також на 230 млрд руб. (приблизно 3 млрд дол.) впали інші доходи російського бюджету.

За підсумками серпня Мінфін росії заявив про падіння нафтогазових доходів на 30%, фактичні надходження виявилися на 74,7 млрд руб., або 1 млрд дол., нижче за очікувані, що стало рекордом падіння за останні 11 років. І знову за доходами від енергоресурсів впали доходи російського бюджету з інших сфер – на 29% чи 400 млрд крб. (близько 5,5 млрд дол.).

І все це незважаючи на те, що ціна російського газу на газовому ринку Європи в серпні знову рекордно зросла, а ціна нафти в липні була в середньому трохи вищою, ніж до російського вторгнення.

При цьому подальші перспективи російської нафти на світовому ринку виглядають менш оптимістично. Так, як пише The Moscow Times, Іран має намір зайняти місце росії на європейському нафтовому ринку та частково компенсувати Європі постачання нафти, яких вона позбудеться після вступу в грудні ембарго на імпорт нафти та нафтопродуктів із росії. В обмін на цю "послугу" Іран розраховує зняти санкції, накладені за ядерну програму.

Економіка Кузбасу на межі колапсу

Але, крім нафтогазового сектора, росія є великим гравцем вугільного ринку, здійснюючи до 17% його поставок на світовий ринок. Але, як повідомляє агентство Bloomberg, експорт російського вугілля після ухвалення п’ятого пакету санкцій фактично зупинено. А найбільша в росії компанія з видобутку енергетичного вугілля "СУЕК" не може відвантажувати паливо з середини серпня.

При цьому, як пишуть російські ЗМІ, це спричинило колапс у вугільних регіонах країни, зав’язаних на вуглевидобуток, таких як Кемеровська область, і спонукала росрійський Мінфін задуматися про зниження податкового навантаження на вугільний бізнес.

Водночас у світі знову почала проявлятися тенденція зростання цін на нафту, що може не лише допомогти агресору поповнити свій бюджет, а й призвести до зростання цін на пальне в Україні.