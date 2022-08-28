Буде чим кришити "радянський металобрухт" росії: США задля допомоги Україні збільшать виробництво нових HIMARS та снарядів до них

Пентагон збільшує виробничі потужності з випуску високоточної зброї та розробку її нових видів.

Зосередившись на підтримці України, військові США усвідомлюють, що для протистояння росії, яка має величезні запаси радянського військового "металобрухту" (у вигляді танків Т-62 і т.д.), ЗСУ необхідно більше сучасної зброї. Тому військовим відомством країни ухвалено рішення наростити виробництво ракетних систем HIMARS та високоточних снарядів GMLRS до них.

Про це повідомили у прес-службі Пентагону.

"Ми отримали майже 400 млн доларів для поповнення запасів HIMARS і GMLRS на складах Пентагону. Крім того, плануємо виділити близько 200 млн доларів на розширення та прискорення виробництва, а також очікуємо на укладення контрактів цієї осені і на початку наступного року", — заявив заступник міністра. оборони із закупівель та постачання Вільям ЛаПлант.

За його словами, збільшення виробництва пов’язане насамперед за допомогою України, а також необхідністю надання ЗСУ "критично важливої зброї та систем".

За словами американського чиновника, вказані кошти будуть спрямовані на купівлю нового обладнання, розширення виробничих ліній та найм нової робочої сили.

Нагадаємо, що новий пакет військової допомоги Україні вартістю майже 3 мільярди доларів, про який оголосив президент США Джозеф Байден, розрахований на довгострокову перспективу та включає системи ПРО, радари та снаряди, а також фінансування навчання українських військових.