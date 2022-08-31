Країні-союзниці путіна запропонували стати посередником між рф та Україною

Делегація Ірану вже вирушила до Москви

У середу, 31 серпня, на 189-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що один із високопоставлених лідерів ЄС попросив Іран стати посередником у війні росії проти України.

Про це повідомляє ISNA. У Тегерані не стали розголошувати ім’я високопоставленого лідера Західної Європи.

"Один із високопоставлених лідерів Західної Європи звернувся до президента Ірану Ібрагіма Райсі з проханням стати посередником у війні росії проти України ", — написав заступник глави адміністрації президента Ірану з політичних питань Мохаммад Джамшидіон у Twitter. Джамшидіон також додав, що в рф вирушила "мирна ініціатива разом із важливим посланням" на чолі з міністром закордонних справ Ірану Хусейном Аміром Абдоллахіаном.

Агентство ISNA повідомляє, що високопоставленим європейським політиком, який звернувся до президента Ірану, являється президент Франції Еммануель Макрон. Додамо, що 31 серпня глава МЗС Ірану Абдоллахіан полетів до Москви з робочим візитом. Там він зустрінеться з главою мзс рф сергієм лавровим. Додамо, що перед візитом Абдоллахіан називав головною метою цієї поїздки "спробу врегулювати війну в Україні". Він також заявив, що з відповідним проханням до Тегерана звернулися "деякі західні країни".

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