Вірменія заявила, що Азербайджан знищив базу ФСБ росії: фото
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Азербайджан поки жодних коментарів щодо цієї ситуації не надав
У вірменському місті Ґегаркуні́к було розгромлено пункт дислокації прикордонних сил ФСБ росії. Як повідомляють тутешні ЗМІ, оприлюднивши й фото наслідків обстрілу, удар було завдано напередодні збройними силами Азербайджану.
Як у середу, 14 вересня, повідомила пресслужба прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна, згідно з наявною інформацією, азербайджанські військові атакували пункт, де перебували російські прикордонники уночі, після чого особовий вимушено в оперативному порядку залишити місце дислокації. Що стосується постраждалих і загиблих в результаті обстрілу, то їх кількість наразі не розголошується.
Крім того, відомо, що Збройні сили Азербайджану завдали удару по автомобілю зс рф, який знаходився у селі Верін Шоржа.
Варто наголосити, що будь-яких коментарів щодо обстрілу Азербайджан станом на сьогоднішній день не оприлюднив.
Варто нагадати, що серйозне загострення давнього конфлікту між Вірменією та Азербайджаном знову спалахнуло з новою силою уночі на 13 вересня. У мережі з'явилося відео кривавого бою із залученням артилерії поблизу кордонів двох країн, неподалік міста Джермук. У Міноборони Вірменії завили, що Азербайджан уранці залучив до бою артилерію та міномети. З огляду на це, члени ОДКБ оперативно вирушили до Вірменії для подальшого моніторингу ситуації.
Також "Телеграф" повідомляв, що бойові дії між Азербайджаном і Вірменією спалахнули після того, як Азербайджан знову звинуватив підрозділи сусідньої країни, з якою ворогує тривалий час, у провокаціях, оголосивши початок операції "Відплата".