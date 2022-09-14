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Вірменія заявила, що Азербайджан знищив базу ФСБ росії: фото

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Авто представництва ФСБ рф Новина оновлена 14 вересня 2022, 14:29
Авто представництва ФСБ рф

Азербайджан поки жодних коментарів щодо цієї ситуації не надав

У вірменському місті Ґегаркуні́к було розгромлено пункт дислокації прикордонних сил ФСБ росії. Як повідомляють тутешні ЗМІ, оприлюднивши й фото наслідків обстрілу, удар було завдано напередодні збройними силами Азербайджану.

Як у середу, 14 вересня, повідомила пресслужба прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна, згідно з наявною інформацією, азербайджанські військові атакували пункт, де перебували російські прикордонники уночі, після чого особовий вимушено в оперативному порядку залишити місце дислокації. Що стосується постраждалих і загиблих в результаті обстрілу, то їх кількість наразі не розголошується.

Обстріл азербайджанськими збройними силами
Пункт дислокації ФСБ рф

Крім того, відомо, що Збройні сили Азербайджану завдали удару по автомобілю зс рф, який знаходився у селі Верін Шоржа.

Варто наголосити, що будь-яких коментарів щодо обстрілу Азербайджан станом на сьогоднішній день не оприлюднив.

Вірменія заявила, що Азербайджан знищив базу ФСБ рф
Збройні сили Азербайджану завдали удару по автомобілю зс рф

Варто нагадати, що серйозне загострення давнього конфлікту між Вірменією та Азербайджаном знову спалахнуло з новою силою уночі на 13 вересня. У мережі з'явилося відео кривавого бою із залученням артилерії поблизу кордонів двох країн, неподалік міста Джермук. У Міноборони Вірменії завили, що Азербайджан уранці залучив до бою артилерію та міномети. З огляду на це, члени ОДКБ оперативно вирушили до Вірменії для подальшого моніторингу ситуації.

Також "Телеграф" повідомляв, що бойові дії між Азербайджаном і Вірменією спалахнули після того, як Азербайджан знову звинуватив підрозділи сусідньої країни, з якою ворогує тривалий час, у провокаціях, оголосивши початок операції "Відплата".

Теги:
#Азербайджан #Обстріл #Вірменія #ФСБ Росії