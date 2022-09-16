Вся справа в одному блюді: особистий кухар розкрив секрет довголіття Єлизавети II

Королева не просто так "пережила" 14 прем’єр-міністрів

Королева Єлизавета II прожила довге та насичене подіями життя.

Відмінна форма, в якій була 96-річна жінка, завжди захоплювала підданих. Вле, як виявилося, до секретів довголіття Єлизавети II можна віднести одну просту, але не зовсім корисну страву, пише Yahoo.news.

Виявляється, упродовж десятиліть господиня Букінгемського палацу їла на сніданок доволі калорійну їжу. За словами особистого кухаря Даррена Макгрейді, день королеви незмінно починався з добре підсмажених тостів, покритих товстим шаром м’якого вершкового масла.

Найулюбленішою добавкою до нехитрого бутерброду служив полуничний джем. А обов’язковим завершенням трапези була чашка міцного сорту чаю Earl Grey.

Для фанатів дієт звичка королеви може здатися трохи шокуючою. Але згідно з численними дослідженнями, вершкове масло містить у собі низку корисних речовин. Вітаміни А, B, C, D, Е та К, а також жирні кислоти Омега-3 та Омега-6 благотворно впливають на багато імунних процесів в організмі. Вироблення гормону щастя (серотоніну) та поліпшення роботи головного мозку теж на "совісті" звичного продукту.

Крім того, густий сніданок дає сили, які Єлизавета II витрачала на прогулянки в компанії улюблених собак.

Саме це і допомогло їй пережити 14 прем’єр-міністрів, які були набагато молодшими за Її Величність.

Нагадаємо, що через похорон Єлизавети II спалахує скандал, в якому замішані лідери багатьох країн.