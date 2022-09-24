Іран відреагував на гнівну заяву України через безпілотники

Тегеран жаліє через погіршення відносин з Києвом

У суботу, 24 вересня, на 213-й день повномасштабного вторгнення рф в МЗС Ірану відреагували на обмеження роботи посольства цієї країни в Києві. Таке рішення було ухвалено Україною після того, як на фронті росія почала використовувати іранські безпілотники.

Відповідну заяву зробив речник іранського МЗС Насер Канані, передає reuters. В Ірані порадили Україні "утримуватись від впливу третіх осіб, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами". Тегеран при цьому заперечує постачання росії БПЛА.

Нагадаємо, МЗС України позбавило посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротило кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у Києві.

"Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану", – йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.

Зазначимо, Ісламська республіка передала росіянам партію БПЛА Mohajer-6 та Shahed, які для прикриття перейменували на "ГераньМ214". Напередодні президент України Володимир Зеленський дав доручення главі МЗС Дмитру Кулебі відреагувати на факти застосування окупаційними військами безпілотників іранського виробництва. У США повідомляли про угоду Ірану з рф ще в серпні.

Це сталося після того, як дрони іранського виробництва атакували Одесу.