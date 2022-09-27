Зброя для України від союзників: Bloomberg повідомив про тривожну тенденцію

Джерела агентства повідомляють, що різкої активізації поставок чекати не варто через низку причин

Для того, щоб продовжувати ефективний контрнаступ, Україні потрібно більше сучасного важкого озброєння. Але західні партнери не поспішають із його постачанням.

За даними агентства Bloomberg, немає ознак того, що союзники активізують свої зобов’язання. У статті наголошується, що західні країни продовжують ухилятися від постачання ракетних систем великої дальності, бойових літаків та танків НАТО.

Також повідомляється, що у Києві побоюються припинення поставок зброї зі США та Європи, яка нібито може призвести до прямого конфлікту союзників та росії. З посиланням на високопоставленого європейського чиновника агентство повідомляє, що різке збільшення постачання або передача нових типів озброєнь (які згадані вище) є малоймовірним.

У Пентагоні заперечують, що заяви з не кремля впливають на постачання озброєння — вони поетапні та регулярні. США розглядає запити України та новим видом озброєння може стати безпілотник, який несе ракети Hellfire. Також частина обладнання, такого як танки Abrams, вимагає додаткового навчання, але видання зазначає, що неясно, чи запросила України новітні моделі.

Щодо Європи, то там також немає ознак надання Україні нової партії важкого озброєння, повідомляють джерела. Запитів у Берлін на танки Leopard з метою передати їх в Україну не надходило, а вони були б доречними для контрнаступу. Україна вже отримувала танки від союзників, зокрема, Польща надіслала понад 250 штук, але вони ще радянські. У країні очікують поставок із США на початку наступного року, щоб подолати дефіцит у власних збройних силах. В Італії передача зброї також сповільнилася — у країні пройшли вибори, на яких переміг Правий альянс. Крім його лідера, яка виступає за жорсткість щодо росії, двоє голів партій коаліції раніше добре відгукувалися про путін.

Україні необхідно більше озброєння — через мобілізацію в росії вікно для наступу та прориву може зачинитися. Південь України важливий стратегічно і чекати, поки росіяни стягнуть туди сили не варто, вважає секретар ВР з питань нацбезпеки Роман Костенко. Саме звільнення Херсонської області — мета, яку потрібно стратегічно досягти Україні, зазначає полковник із Польщі Пьотр Лєвандовскі, але додає, що за стандартами НАТО такі операції можуть тривати кілька місяців.