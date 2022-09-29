"Сидів з Гундяєвим за одною партою?": у мережі розлючені новою заявою Папи Римського

Понтифік знову намагався перекласти відповідальність з РФ на інші країни

Папа Римський Франциск, який від початку війни в Україні неодноразово відзначався суперечливими заявами, знову розлютив мережу словами про "третю світову війну" й перекладанням провини за вторгнення з росіян на інші країни.

Слова понтифіка активно розтиражували російські ЗМІ, вказавши, що про це він заявив в інтерв'ю журналу "Католицька цивілізація".

"Йде війна, вважаю, що помилково думати, що це фільм про ковбоїв, де є добрі та погані. Помилково думати і те, що це війна між Росією та Україною і все. Ні. Це світова війна", — заявив Папа Римський Франциск.

При цьому головною "жертвою" війни він назвав Україну, зазначивши, що страждають як український, так і російський народи. Після цього Франциск звинуватив країни у небажанні уникнути цієї війни.

"Я хочу зрозуміти, чому цієї війни не уникли. Адже війна певною мірою як шлюб. Щоб зрозуміти, треба розбиратися в динаміці, яка призвела до конфлікту. Є міжнародні аспекти, які сприяли провокації війни", — заявив він.

Чергова неоднозначна заява глави Римо-католицької церкви викликала обурення серед користувачів мережі. Дехто зазначив, що Ватикан за час війни в Україні повністю себе дискредитував, як і Італія. А Папу Римського Франциска звинуватили у тому, що він переживає виключно за кошти, які зберігаються у Банку Ватикану.

Нагадаємо, що не так давно Папа Римський Франциск назвав загиблу у ДТП російську пропагандистку Дар’ю Дугіну "невинною жертвою протистояння двох держав". При цьому не взявши до уваги людожерські висловлювання покійниці з побажаннями смерті захисникам "Азовсталі" та на підтримку російської агресії.