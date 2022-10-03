Родом із Холодної війни, проект якому 70 років – що відомо про зброю Судного дня, торпеду Посейдон

Розпіарена рф зброя насправді є ідейним продовженням технологій ще 40-х років

Неабиякий резонанс викликало зникнення з бази російського підводного човна К-329 "Білгород", озброєного ядерною торпедою "Посейдон", здатного знищити такі мегаполіси, як Нью-Йорк або Лос-Анджелес.

Найімовірніше, підводний човен відправився в район Карського моря щоб провести випробування "Посейдона", коріння якого, як з’ясував "Телеграф", тягнуться ще з 1949 року.

Для війни зі США

Ще в 1949 році в СРСР розроблявся проект торпеди, озброєної термоядерним зарядом, який планувалося доставити до берегів США на підводному човні та ядерним вибухом знищити великий порт супротивника.

Правда до 1954 року з’ясувалося, що підводний човен-носій був дуже ненадійним засобом доставки торпеди до берегів США і міг бути легко виявлений і знищений, тому від подібної ідеї тоді відмовилися, але ненадовго.

Вже 1961 року академік Михайло Лаврентьєв запропонував знищувати американські прибережні міста підводними вибухами, які формували б величезні цунамі, здатні знищувати цілі міста.

Були проведені математичні підрахунки, що показали, що якщо підірвати бомбу на глибині тисячі метрів, то на США впаде хвиля в півкілометра заввишки і 10 кілометрів завдовжки.

Але швидко з’ясувалися, що навіть таке гігантське цунамі здатне знищити максимум до 5 км. прибережної смуги, чого явно недостатньо для знищення найбільших міст США. Але головне, такий ефект досягався під час підводного вибуху ядерного заряду рівного 100 Мт, тоді як найпотужніша випробувана ядерна бомба не досягала за потужністю і 60 Мт.

У результаті від проекту відмовилися, але лише на якийсь час.

Налякати США – торпеда Посейдон

І ось у 2015 році з’явилися дані про проект "Статус-6", що представляв із себе дистанційно керований і роботизований міні-підводний човен "Посейдон", який можна обладнати ядерним зарядом.

Все це за фактом робило "Посейдон" найбільшою у світі ядерною торпедою, діаметром 1,8 метра, довжиною 20 метрів і вагою 100 тонн. Наприклад, найбільша традиційна торпеда має діаметр 65 см, довжину 11,3 метра і вагу 4,5 тонни.

Оскільки за підрахунками вчених для створення гігантського цунамі потрібен ядерний заряд у 100 Мт, за однією з версій, замість традиційного ядерного заряду "Посейдон" може бути озброєний так званим "кобальтовою бомбою" — різновидом ядерної зброї, що викликає підвищене радіаційне зараження.

Раніше "Нью-Йорк Таймс" назвала два основні сценарії застосування росією тактичної ядерної зброї.