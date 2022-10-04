Іран здивував позицією щодо спроби анексії українських територій

Ісламська Республіка наголосила на необхідності дотримуватися Статуту ООН

Російська анексія чотирьох областей України не знайшла підтримки навіть у союзників кремля, які раніше підтримували й допомагали їм зброєю. Так, Ісламська Республіка Іран, яка надавала росіянам безпілотники, вирішила не підтримувати приєднання Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України до складу рф.

Як передає Інформаційне агентство Ісламської Республіки, з такою заявою виступив офіційний представник МЗС Ірану Насер Канані.

"Ісламська Республіка, як завжди й відповідно до своїх принципових позицій, наголошує на необхідності повної поваги принципу суверенітету та територіальної цілісності всіх держав як основної норми міжнародного права та поваги принципів і цілей Статуту ООН", — заявив він у відповідь на питання щодо ставлення Ірану до анексії територій України.

Крім цього у МЗС Ірану додали, що вони виступають ща мирне врегулювання конфлікту в Україні та підтримують будь-які зусилля у цьому напрямку. А також засуджують будь-які провокаційні дії, які могли б порушити хід миру, стабільності та спокою.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 жовтня, офіційно визнав нікчемними укази президента російської федерації володимира путіна щодо анексії українських регіонів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про нову російську анексію думають експерти і як із цим може бути пов’язаний Захід.