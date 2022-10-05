кремль платитиме: у ЄС погодили новий пакет санкцій проти росії

Держави - члени ЄС затвердили новий пакет антиросійських санкцій

Посли країн — членів Європейського союзу погодили новий санкційний пакет проти російської федерації. Він був розроблений у відповідь на спроби рф анексувати чотири території України, а саме Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також провести псевдореферендуми на окупованих українських землях.

Відповідну інформацію у середу, 5 жовтня, повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зазначивши, що ЄС й надалі налаштований на те, щоб змушувати росію платити за її воєнні злочини проти України.

"Я вітаю сьогоднішню згоду держав-членів щодо восьмого пакета санкцій. Ми рухалися швидко і рішуче. Ми ніколи не погодимося ані на фіктивні референдуми путіна, ані на будь-яку анексію України. Ми налаштовані й надалі змушувати кремль платити", — сказала вона.

Нагадаємо, що у восьмому санкційному пакеті ЄС планує обмежити імпорт російської продукції, розширити списки товарів, які не будуть поставлятися до росії, заборонити низку додаткових послуг для громадян рф, впровадити межу на нафтові ціни тощо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Україна підготувала низку санкційних обмежень для багатьох російських олігархів. У списку фігурують прізвища Михайла Фрідмана з "Альфагруп", а також найбагатшої людини росії Володимира Лісіна.