Ердоган зробив дивну заяву про мир між Україною та Росії, викликавши обурення українців

Українці не згодні з тим, що "поганий світ" кращий за війну і пояснили причину

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, якому, схоже, дуже хочеться заслужити славу миротворця та "супер-переговорника", що легко вирішує найскладніші та заплутані проблеми, вирішив зробити чергову, не зовсім однозначну заяву.

Так, згідно з інформацією видання Hurriyet, турецький лідер заявив, що "найгірший мир в Україні кращий за війну" і навів за приклад зернову угоду та обмін полоненими, в яких його країна виступала як активний посередник.

" Високо оцінюється посередницька роль нашої країни у російсько-українській війні. З першого дня війни ми доклали величезних зусиль, щоб зупинити кровопролиття, запобігти загибелі людей і руйнуванню ", — заявив Ердоган.

За його словами, Туреччина при кожній нагоді доводить до відома своїх співрозмовників, що у справедливому світі не буде тих, хто програв.

"Все більше стає зрозуміло, що Туреччина може опинитися в становищі, коли обидві країни можуть розмовляти з обома сторонами та довіряти одна одній. У ході наших сьогоднішніх контактів багато європейських лідерів говорили про дії Туреччини ", — додав Ердоган.

Можливо, турецьким президентом рухали і не зовсім корисні цілі, але ідея отримати "поганий мир" замість "гарячої війни" напевне не сподобалася українцям.

Одним із перших відгукнувся на "закличні промови" турецького президента український журналіст Леонід Швець.

"Ніщо не заважає Ердогану оголосити росії війну і укласти поганий мир. А ми подивимося. Продовжуючи воювати, зрозуміло ", — написав він у соціальній мережі.

Ще "жорсткішими" були коментарі під постом Швеця. У діях Ердогана українці побачили прагнення отримати ще більшу знижку на газ та всидіти на двох стільцях, а також бажання співати під путінську дудку.

Крім того, президентові Туреччини нагадали його безуспішні спроби "замиритися" з путіним у сирії, і нездатність вирішити проблеми з курдами та Північним Кіпром.

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Коментарі щодо пропозицій Ердогана

Ердогану пояснили, що черговий поганий мир призведе до чергової війни, і стане для агресора лише перепочинком для підтягування резервів і розконсервації радянської техніки на складах, і підтягування її в Україну.

Загалом позицію Ердогана сприйняли як "пропозиції про мир" Ілона Маска – суцільні міркування без конкретики та спроби "лити воду" на млин агресора.

Водночас повністю відмовлятися від послуг "миротворця" Ердогана, звичайно, не варто, адже в його активі — постійні публічні приниження путіна, та й вельми суттєва допомога у звільненні "азовців". Тому сподіватимемося, що нещодавні висловлювання турецького лідера були зроблені під впливом обставин, і він продовжить підтримку нашої країни на міжнародній арені доступними йому способами.