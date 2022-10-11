Мирні переговори з росією: хто і чому намагається всадити Україну за стіл перемовин

Експерт Руслан Бортник прокоментував "Телеграфу" мотивацію деяких антивоєнних ініціатив

Ідеї мирних переговорів між Україною та росією частково генеруються окремими світовими елітами, яким невигідна війна, але колективний Захід в цілому непохитний в підтримці Києва та не піде всупереч українським інтересам.

Таку думку "Телеграфу" висловив директор Українського інституту політики Руслан Бортник, оцінюючи відповідні заяви окремих іноземних політиків, відставних генералів та деяких лідерів громадської думки.

"Частина світових еліт шукає моделі миру. Зокрема ті еліти, які сьогодні сьогодні не знаходяться в мейнстримі. Зверніть увагу, хто це говорить. Це говорять відставники, представники країн, роль яких (чи вплив) на процеси європейської безпеки або євроатлантичної безпеки невисока. Чи взагалі знаходяться в певній внутрішній опозиції (коли ми говоримо про Угорщину). Якщо ми говоримо про Дональда Трампа чи Ілона Маска — вони частина системи, але знаходяться в опозиції всередині неї. Безумовно, ця війна не дає їм якогось позитиву, вони не заробляють, умовно кажучи, на якихось військових поставках… Разом з тим, війна створює певні кризи для соціуму у вигляді інфляції, дефіцитів і є хорошим інструментом для критики", — каже експерт.

На його думку, в той же час для частини глобальних еліт, яку представляє, зокрема Маск, війна несе ризики для глобалізації, "а ці люди є ключовими бенефіціарами глобалізації".

"Умовно кажучи, від того, що світ є глобальною торговельною системою, такі люди заробляють, капіталізуються. Лише в умовах відносного миру вони мають шанс на фінансування проєктів з наукового розвитку, дослідження космосу або інших речей. Якщо іде війна, всі гроші йдуть на неї. Тому для них це теж небезпека навіть такого стратегічного характеру. Відтак є кілька груп критиків, які з одного боку постійно будуть критикувати продовження війни, а з іншого боку — висувати якісь мирні плани, апелюючи таким чином до громадської думки, яка підтримує мирне врегулювання. А разом з тим мейнстрим залишається поки що стабільний: єдність всередині НАТО і "Рамштайн+". Єдність в підході до української кризи з боку Заходу залишається незмінною. Тому не варто розраховувати на якусь серйозну зміну ставлення Заходу до України та її підтримки у війні проти росії", — зазначає Бортник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Франція не підтримала ідею Туреччини, яка нещодавно запропонувала влаштувати переговори щодо війни в Україні без України. Йшлося про участь у діалозі рф та представників чотирьох країн Заходу: США, Великобританії, Франції і Німеччини. А можливим місцем зустрічі називався Стамбул.

Також ми повідомляли, що американський мільярдер та винахідник Ілон Маск викликав неабиякі суперечки в мережі своїм "планом" завершення російського вторгнення в Україну.