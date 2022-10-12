Вибух на Кримському мості: в росії вже вигадали, як зірвати зернову угоду з Україною

Пропагандисти кремля почали розганяти черговий фейк з "терактом" та хочуть припинення домовленостей

Після сумнівного розслідування, яке в росії поспіхом провела ФСБ після вибуху на Кримському мосту, в інформаційному просторі рф пропагандисти кремля вже почали використовувати подію як привід для розірвання зернової угоди.

Так, зокрема Володимир Корнілов прокоментував у своєму ТГ-каналі інформацію про нібито розкриття "теракту". За його словами, начебто українські організатори вибуху використали зернову угоду.

"Згідно з повідомленням ФСБ, вибухівка для підриву Кримського мосту прибула у серпні морем (!) з Одеси до Болгарії. Тобто для вчинення теракту в росії українські терористи використали зернову угоду! Важливий аргумент для того, щоб не продовжувати її у нинішньому вигляді!", — написав пропагандист.

Інформацію про те, що росія спробує не виконувати умови зернової угоди та захоче її зірвати, раніше в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Давайте не забувати, що 22 листопада витікає 120 днів з дня підписання угоди. Сигнали, які ми отримуємо від країни-агресора свідчать про те, що вони хочуть призупинити цей коридор, бо щось їм там не подобається. Це традиційна політика росії про недотримання угод. Насправді багатьом країнам світу і Україні ця угода потрібна. Її б на мою думку варто було б розширювати, використовуючи можливості корабельного сполучення, збільшувати спектр постачання", — наголосив Василь Боднар.

Повний текст інтерв'ю дипломата читайте на "Телеграфі" найближчим часом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти вже наступного дня після підписання їх владою зернової угоди завдали масованого ракетного удару по морському порту Одеси. Саме в цьому інфраструктурному об’єкті знаходиться зерновий термінал, звідки до Чорного моря мали відбути кораблі з продовольством.

22 липня Україна у турецькому Стамбулі підписала домовленості щодо розблокування трьох наших портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення зерна та інших продуктів. Ця угода — не акт доброї волі росіян, а вимушена поступка окупантів після провалу з островом Зміїний.