Чи можливе на Кавказі відкриття другого фронту проти росії: прогноз дипломата

Посол Василь Боднар оцінив "Телеграфу" втрату рф впливу в регіоні

На Кавказі росія втрачає свій вплив, і натомість у тому регіоні посилюється роль Туреччини. Це відбувається одночасно із занепадом прокремлівської ОДКБ. Хоча про відкриття другого фронту на Кавказі наразі говорити передчасно.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" висловив Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар, оцінюючи військово-політичні зміни, які відбуваються в Кавказькому регіоні.

"Туреччина докладає значних зусиль для стабілізації ситуації на Південному Кавказі, беззаперечно підтримує Азербайджан, але й намагається відновити дипломатичні відносини з Вірменією. Крім того досить активно зараз розвивається Організація тюркських держав, яка була реформована з Ради тюркських держав минулого року. Взаємодія тюркських держав посилюється, що відображається в конкретних проєктах", — наголошує він.

Разом з тим, за словами дипломата, ОДКБ створювалася для того, щоб росія могла домінувати над державами-членами, використовувати їх для своїх інтересів і як ринок збуту для своїх товарів, в тому числі військового призначення.

"Оскільки рф починає слабнути, і ті країни, які входили в ОДКБ, не знаходять належної підтримки, кожна з держав шукає альтернативи для захисту своєї безпеки. Навряд чи можна говорити про якийсь другий фронт для рф, але очевидним є факт, що москва більше не домінуватиме в цьому регіоні", — прогнозує Боднар.

Нагадаємо, у вересні на кордоні Вірменії та Азербайджану знову спалахнули бойові дії. У Єревані звинуватили Баку у застосуванні важкої артилерії безпосередньо проти території Вірменії, а в Азербайджані зазначили, що передувала масштабна провокація.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян офіційно звернувся до ОДКБ по допомогу, проте жодної реальної допомоги від організації Вірменія не отримала.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що війна в Україні суттєво послабила росію, а на Кавказі, зокрема в Грузії, навіть почали звучати заяви про відкриття другого фронту проти рф. Крім того, посилюються національно-визвольні рухи на Північному Кавказі.