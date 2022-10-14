Білорусь готується ось-ось напасти на Україну: як російські ЗМІ нагнітають істерію

Війна ведеться не тільки на передовій, а й в інформпросторі

У той час, як справи в окупантів на передовій йдуть не найкращим чином, їх ЗМІ старанно будують альтернативну реальність для своїх читачів, у яких країна-терорист обов’язково переможе. Таку особливість роботи журналістів країни-окупанта зауважив "Лівий берег".

Так, "Лента.ру" заспокоює росіян, явно незадоволених мобілізацією та становищем на фронті, що ось-ось у діло вступить Білорусь, просто треба ще трохи почекати, а страх "найдосконалішої у світі" російської ЯЗ змусить США припинити підтримувати Україну. У результаті Київ упаде за лічені дні.

Щобільше, "Комерсант" намагається впровадити в розум росіян думку, що США "примушують" це робити й інших, посилаючись на слова міністра фінансів Франції Брюно Ле Мера про "економічне домінування США". Хоча насправді міністр просто позаздрив вищому курсу долара, що робить США привабливішим об’єктом для інвестицій та розвитку економіки.

РБК всіляко намагається спонукати росіян записуватися до армії, адже це не лише престижно та почесно, але й вигідно. А останнім часом ще й безпечно, адже за виступи проти мобілізації чи її саботаж слідує кримінальне покарання. Також підкріплюється це і звичними пасажами про боротьбу з "колективним Заходом", який повинні зупинити росіяни, що мобілізуються.

"Газета.ру" бореться за "звільнення російських територій", які нібито страждають від київського режиму. Все це підкріплюється історичними паралелями з минулих епох, у яких росія виступає чи не рятівницею світу.

Найправдивіша "Комсомольська правда" відкрито закликає знищити Україну, називаючи удари по мирних містах якоюсь помстою за "новоросію", тобто окуповані території Донбасу, Херсонської та Запорізької областей. "Помста" також ляже і на голови європейців, на яких наступної зими чекає замерзання.

Для аналізу інформполя росії використано Attack Index, що його готує група Index Systems на базі сервісу моніторингу й автоматизованого визначення інформаційних загроз attackindex.com.