Вистріляли майже все? Скільки ракет і дронів насправді залишилося у росії

Спроби порахувати кількість ракет, які могли залишитися у росії, не припиняються з першого дня війни

Здається, в українців з'явився реальний шанс сподіватися на те, що у росії нарешті закінчуються ракети. Особливо після масованого обстрілу російськими окупантами території України, який тривав декілька днів.

Сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що наразі рф має лише третину своїх високоточних ракет, які були в арсеналі РФ до повномасштабного вторгнення в Україну. Це понад 600 ракет різних типів. На опублікованій главою Міноборони інфографіці зазначена початкова кількість та залишок ракет для ОТРК "Іскандер", крилатих ракет морського базування "Калібр" та повітряного Х-555 та Х-101.

"Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об’єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових об’єктів", — зазначив Резніков.

У російських запасах на дві третини менше ракет

За оцінками Міноборони України, збройні сили рф мали перед початком вторгнення 900 ракет для "Іскандерів", 500 "Калібрів" та 444 ракети Х-101 та Х-555. З них було витрачено 86,2% балістичних, 45,6% крилатих морського базування, 52% повітряного базування.

Щодо дронів, то за даними Міноборони, російська армія має ще близько 300 іранських дронів-камікадзе, якими вона б’є по Україні.

"За нашою інформацією, близько 300 одиниць сьогодні. Це цифра, якою оперують російські військові", – заявив Резніков в ефірі телемарафону.

Водночас на засіданні "Великої сімки" 11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що росія планує купити в Ірану ще 2400 дронів "Шахед".

Додає впевненості у інформації про закінчення високоточних ракет секретар РНБО Олексій Данілов. У нещодавньому інтерв'ю він зазначив, що у рф залишилося близько чверті високоточних ракет із загальної кількості, котра була у неї до повномасштабного вторгнення у лютому. Данілов зазначив, що час, коли у росії закінчаться ракети, уже наближається, відзначивши, що робота української розвідки перебуває на бездоганному рівні. Вдалося встановити кількість високоточних ракет з невеликою похибкою.

Що стосується інших боєприпасів такого типу, проте ще радянського виробництва, до прикладу ракети С-300, то їх залишилося ще трошки, проте набагато менше, аніж до вторгнення 24 лютого.

"Я не маю права називати абсолютні цифри, які би хотіли від мене почути. Якщо брати відсотки, то йдеться про те, що залишається 25-28% від тієї загальної кількості, що була у них на 24 лютого", — підсумував Данілов.

Можуть здійснити ще 6-7 атак на зразок понеділка

Підрахувати російські ракети взявся ще й військовий портал Defence Express. Там зазначили, що наявних у запасах рф 609 ракет перелічених типів ще дозволяє здійснити близько 6-7 масованих ракетних атак на кшталт тієї, яка була здійснена 10 жовтня. Але треба враховувати те, що на крилаті та балістичні ракети у рф покладено ще й завдання стратегічного стримування.

Видання зазначає, що за Military Balance 2021 у РФ було 150 пускових оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", кожен з яких несе по дві ракети. Таким чином наявних 124 одиниць значно нижче будь-яких можливих норм залишку. Фактично лише 62 одиниці пускових "Іскандер" ще можуть здійснити залп балістичними ракетами.

Щодо "Калібрів", то слід зазначити, що ця ракета є основною для всіх кораблів рф, які були спущені на воду після 2000-х років або проходили модернізацією. Для розуміння, лише кораблі Чорноморського флоту рф можуть в одному залпі здійснити пуск до 80 "Калібрів". А мова йде про те, що ці ракети використовуються на кораблях Тихоокеанського, Північного, Балтійських флотів та Каспійської флотилії.

Щодо крилатих ракет повітряного базування, то в теорії всі наявні у рф носії крилатих ракет Х-101 та Х-555 — Ту-160 та Ту-95МС можуть здійснити пуск понад півтисячі таких ракет. А 213 одиниць вистачить лише на повне завантаження всіх 16 наявних Ту-160 та ще 3-4 Ту-95МС. Показник у 23% залишку від загального запасу знаходиться вже нижче за рівень "недоторканного запасу". І його подальше використання означає для кремля перетворення свого флоту та стратегічної авіації у "декорацію".

Видання додало, що оборонна промисловість рф намагається поновлювати запаси, але це відбувається дуже повільно. Навіть у досанкційному режимі мова йшла про виробничі потужності на рівні до 100 ракет кожного типу на рік. В умовах санкцій цифра цілком може зменшитись.

У виданні зазначили, що закінчення певного типу ракет не буде означати закінчення обстрілів. Ворог вже давно використовує застарілі Х-22, зенітні ракети для С-300, повернув зі зберігання "Точку-У", протикорабельні "Онікс" для невибіркових ударів по містах. Тому потрібно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття.