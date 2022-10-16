Високопосадовець НАТО розкритикував Китай за позицію щодо України: відповідь посла здивувала

Китайський посол звинуватив адмірала НАТО у зарозумілості

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер публічно розкритикував Китай за підрив міжнародного правопорядку та нездатність засудити російське вторгнення в Україну. Звинувачення Альянсу прозвучали в бік посла Китаю в Ісландії Хе Рулун.

Як передає Bloomberg, надто відвертий обмін думками відбувся під час щорічної Асамблеї Арктичного кола в Ісландії. У ході виступу високопосадовця НАТО китайський посол не стримався і вступив з ним у суперечку, не дочекавшись кінця промови.

Відомо, що Роб Бауер говорив про роль Альянсу в регіоні. У своїй промові він сказав, що Китай не поділяє цінностей НАТО і підриває заснований на правилах міжнародний порядок.

На ці слова китайський посол відреагував прямо із зали засідань: "Адмірал, за всієї поваги, ваша промова і зауваження сповнені зарозумілості".

Відповідь голови військового комітету НАТО була ще більш різкою: "У мене до вас питання, тому що ви підкреслюєте принцип суверенітету та важливість міжнародно визнаних кордонів у світі…Я правий, хіба це не правда? Ага. То чому ж тоді Китай досі не засуджує напад Росії на Україну?"

На це посол Китаю в Ісландії відповів, що погляд країни на "українську кризу" включає історичну перспективу, а світ має "зрозуміти першопричину". Крім того, Хе Рулун назвав Китай "миротворцем у світі", чим викликав у присутніх сміх.

Нагадаємо, що влада Китаю 16 жовтня закликала своїх громадян виїхати з України. Цікавим видався той факт, що вони аргументували це "серйозною ситуацією з безпекою" на території України, однак жодної згадки про те, хто саме є винуватцем подібної "ситуації", Пекін не вказав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не так у відносинах КНР і путінського режиму останнім часом і який крок російського президента на це вплинув.