В Ізраїлі вимагають виділити військову допомогу Україні: що сталося

Ізраїль відреагував на інформацію про постачання іранських ракет до росії

Після того, як у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Іран має намір передати росії балістичні ракети, в Ізраїлі пролунали гучні заяви про виділення військової допомоги Україні.

Як повідомив міністр у справах діаспори Нахман Шай, тепер Ізраїль не повинен залишати жодних сумнівів про те, чий бік він має зайняти в цій війні.

"Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає росії балістичні ракети. Більше немає жодних сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті", — написав Шай.

За словами міністра, Україна має отримати таку ж військову допомогу, яку вона отримує від США та НАТО.

Як повідомлялося раніше, джерела видання The Washington Post 16 жовтня оприлюднили інформацію, що Іран таємно погодився передати росії балістичні ракети двох типів, які призначені для завдання ударів на відстані до 300 і від 300 до 700 км.

Крім того, напередодні повідомлялося про те, що росія хоче закупити у Ірану БПЛА-камікадзе Arash 2. Вважається, що ці безпілотники могутніші, ніж вже відомі українцям "шахеди".

Офіційний Тегеран заявляє, що тримає нейтралітет у війні і не постачає зброї Москві.