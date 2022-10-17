Іранські дрони та ракети для росії: чи зможуть ЄС і США приборкати Тегеран

Експерт-міжнародник Максим Яковлєв спрогнозував "Телеграфу", які у Заходу є важелі впливу

На сьогоднішній день у Європейського Союзу більше важелів впливу на Іран, аніж у Сполучених Штатів. Але у разі введення якихось додаткових санкцій на Тегеран за його технічну підтримку росії у війні проти України або через порушення прав людини в цій близькосхідній країні, немає ніяких гарантій, що чергові обмеження спрацюють та дадуть необхідний ефект.

Таку думку "Телеграфу" висловив завідувачем кафедри міжнародних відносин Національного університету "Києво-Могилянська академія" Максим Яковлєв.

"По-перше, Іран з одного боку упустив свій шанс. Тому що коли росія тільки почала повномасштабне вторгнення, багато навіть західних експертів, моїх колег, казали, що у Ірану з'явився шанс піти на поліпшення стосунків із Заходом. Почасти через можливі (розблокування, — Авт.) енергоносіїв. Іран став цікавішим, і на Заході були готові зробити певні поступки тощо. Але Іран цей шанс трохи проґавив. Вони просто вичікували, думали, що у росії буде успіх. Треба зазначити: кому-кому, а от в Ірані превалює все ж таки ідея протистояння не стільки Заходу, скільки США та американо-центрованому світу", — пояснює експерт-міжнародник.

По-друге, за його словами, останнім часом актуалізувалась ще одна проблемна точка між Іраном та безпосередньо ЄС — протести іранців.

"Але дивіться, у нас вони по-різному висвітлюються. То ми кожен день читаємо, перепрошую, що у іранських жінок яйця крутіші, ніж у російських чоловіків (мобілізованих), а потім раз, і новина просто пропадає. Тобто про Іран ми дійсно мало знаємо… У Європи в принципі є важелі впливу на Іран. Але реакція може бути супротивною. Якщо ці протести в Ірані (про які ми насправді мало знаємо), не будуть успішними і там не буде якогось полегшення чи зміни політичного керівництва, то Тегеран цілком може уникнути тиску. Вони звикли до санкцій, вони за стільки років навчилися обходити обмеження… Важелі ще є, але питання в тому, що Іран може ще сильніше, так би мовити, капсулюватися", — підкреслює завкафедри міжнародних відносин.

В той же час, як припускає Яковлєв, Штати для посилення тиску на іранців можуть діяти не напряму, вводячи чергові санкції, а поглибленням співпраці у військовій сфері "з природними так би мовити ворогами Ірану в регіоні". Він також нагадав, що раніше одна з близькосхідних країн вже просила у США збільшити їхній захист за рахунок нових постачань систем ПВО, щоб іранці "не бомбили нафтові танкери, сховища і т.д.".

"Тому що Іран становить небезпеку. І Сполучені Штати для протидії Ірану можуть підтримувати арабські держави Перської затоки і цього регіону, яким в принципі не подобається Іран і до яких іранці мають претензії. Такий варіант можливий. США також можуть тиснути на ЄС, щоб ті були теж суровими по відношенню до Ірану. Такий механізм також можливий", — каже він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Ірану може передати російській стороні не тільки небезпечні дрони-камікадзе Arash 2, які вважаються значно потужнішими за "шахіди", а й балістичні ракети дальністю від 300 до 700 кілометрів.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 17 жовтня ворог кілька годин поспіль атакував Київ та область дронами.

Крім того, окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю, Сумській, Дніпропетровській та Одеській областям — постраждали люди, а також об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури.