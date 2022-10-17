Військова допомога Україні від Ізраілю: політика чи реальне збройне посилення

Експерти оцінили "Телеграфу" шанси на отримання ізраїльської зброї на фоні скандалу з Іраном

Одним з дієвих можливих факторів впливу на Іран через його військову підтримку росії у війні проти України з боку дружніх до Києва держав світу на сьогодні може бути втручання Ізраїлю. А також його приєднання до спільної політики тиску західних країн на рф і Тегеран.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда, оцінюючи перспективи ефективної реакції партнерів України на ірано-російське співробітництво.

"Думаю, що дієві механізми (тиску, — Авт.) є насамперед у Ізраїля. Так само, як і розвідувальна інформація щодо цього (постачання Іраном дронів і ракет росії, — Авт.). Відповідно, треба діяти в такий спосіб, щоб залучати Ізраїль до протистояння з Іраном… Якщо Ізраїль буде розуміти, для чого він має завдавати удару по Ірану, думаю, для нього це буде можливим. А може це буде так би мовити спільне "геополітичне підприємство" Ізраїлю та Сполучених Штатів. ЄС в силу його політичної практики, в силу різних причин, думаю, що він готовий до того, щоб переконувати, говорити — не більше", — вважає він.

Водночас експерт Центру близькосхідних досліджень AMES Ігор Семиволос радить особливо не поспішати з висновками щодо можливої реальної військової підтримки України ізраїльською стороною на фоні скандалу з Іраном з огляду на політичну ситуацію в Ізраїлі. А до відповідної заяви міністра у справах діаспори Ізраїля Нахмана Шайя про те, що тепер його країна не повинна залишати жодних сумнівів про те, чий бік вона має зайняти в цій війні, треба ставитися з високою долею скептицизму через політичний чинник.

"Я розцінюю її (заяву ізраїльського міністра, — Авт.) як емоційну. В принципі цей уряд в Ізраїлі вже не може прийняти жодного рішення, тому що він — кульгава качка. Вибори на носі, й не факт, що ця коаліція зможе виграти ці вибори. Тому це хороший позитивний сигнал, його всіляко треба підтримувати, нагадувати потім ізраїльтянам про ці слова. Але, по-перше, це пролунало від непрофільного міністра, а, по-друге, оцінюю її все ж таки як емоційне, а не якесь узгоджене рішення з іншими учасниками коаліції", — каже експерт.

Нагадаємо, раніше колишній російський президент, а нині заступник голови радбезу рф дмитро медведєв виступив із черговою погрозою на адресу Ізраїлю, заявивши, що рішення щодо надання цією країною військової допомоги Україні зруйнує абсолютно всі відносини із росією.

"Телеграф" також повідомляв, чому на думку посла Ізраїль все ще утримує нейтральну позицію та не відправляє Україні таке важливе для неї озброєння, аби протистояти російському агресору.