Іран дасть росії ще більше дронів і балістичні ракети - Reuters

Іран погодився дати росії ракети для війни проти України, але не вважає, що став на чийсь бік у війні

Іран, який офіційно відхрещуються від поставок росії своїх дронів-камікадзе, натомість кулуарно пообіцяв надати рф балістичні ракети класу "земля-земля" на додачу до ще більшої кількості безпілотників.

Про це у вівторок, 18 жовтня, пише Reuters з посиланням на двох високопоставлених іранських чиновників і двих іранських дипломатів.

Як йдеться у матеріалі, угода була узгоджена 6 жовтня, коли перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер, два високопоставлених чиновники з іранської Революційної гвардії і чиновник з Вищої ради національної безпеки відвідали Москву.

"Росіяни попросили більше безпілотників і іранських балістичних ракет з підвищеною точністю, зокрема, сімейства ракет Fateh і Zolfaghar", — сказав один з іранських дипломатів.

Західний чиновник, поінформований з цього питання, підтвердив це Reuters, заявивши, що між Іраном і росією існує угода про надання балістичних ракет класу "земля-земля" малої дальності, в тому числі Zolfaghar.

При цьому іранський дипломат заявив, що незважаючи на ці домовленності, Іран "не стає на чийсь бік" у війні рф з Україною.

"Де вони використовуються — це не питання продавця. Ми не стаємо на чийсь бік в українській кризі, як Захід. Ми хочемо припинення кризи дипломатичними засобами", — сказав співрозмовник агенства.

Як повідомлялося, джерела видання The Washington Post 16 жовтня оприлюднили інформацію, що Іран таємно погодився передати росії балістичні ракети, призначені для завдання ударів на відстані до 300 і до 700 км.

Крім того, напередодні повідомлялося про те, що росія хоче закупити в Ірану БПЛА-камікадзе Arash 2, що більш потужні, ніж вже відомі українцям "шахеди".

17 жовтня МЗС України висунуло вимогу до Ірану негайно припинити постачання зброї росії та попередило про відповідальність за співучасті у злочинах.