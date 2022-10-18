Україна попросить в Ізраїлю ППО. Яким країнам Єрусалим вже постачає зброю і яку

Ізраїль є ключовим світовим постачальником передової зброї, включаючи безпілотники, ракети, радіолокаційні технології

Україна збирається на офіційному рівні попросити Ізраїль надати системи протиповітряної оборони після того, як почастішали атаки іранськими дронами-камікадзе "Shahed". МЗС вже сьогодні надішле ноту з проханням уряду країни, повідомив на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Ми не бачимо жодних об'єктивних причин, чому це не повинно відбуватися, але це не відбувається. Іран — це червона лінія для Ізраїлю. І коли Іран став співучасником злочину агресії проти України, я думаю, хтось в Ізраїлі, хто ще має якісь коливання щодо допомоги України, ці коливання мають розвіятися. Ми працюватимемо над цим з ізраїльськими партнерами", — наголосив Кулеба.

Кулеба додав, що якщо політика Ізраїлю полягає у протидії Ірану, то зараз саме час відкрито підтримувати Україну.

За даними джерел Reuters серед іранських чиновників і дипломатів, Тегеран погодився надати росії ракети малої та середньої давності та ще більше БПЛА. Угоду було укладено 6 жовтня, коли перший віце-президент Ірану Мохаммад Мохбер відвідав москву. Джерела агенції підтверджують, що між Іраном і росією існує угода про надання балістичних ракет, включаючи Zolfaghar.

Крім безпілотників, Іран пообіцяв росії балістичні ракети

Іран заперечує постачання безпілотників до росії, водночас речник Білого дому Карін Жан-П’єр звинуватила Тегеран у брехні. Україна у свою чергу сподівається на втручання Ізраїлю, для якого нова збройна співпраця Тегерану та Москви може стати загрозою. Тим більше, що на днях міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що тепер Ізраїль не повинен залишати жодних сумнівів про те, чий бік він має зайняти в цій війні. За словами міністра, Україна має отримати таку ж військову допомогу, яку вона отримує від США та НАТО.

Однак вчора ізраїльська сторона відхилила запит про телефонну розмову міністра оборони Бені Ганца з українським колегою Олексієм Резніковим. За даними видання Haaretz, розмова була запланована на понеділок, 17 жовтня, але Ізраїль відхилив запит. Видання з посиланням на неназваних українських офіційних осіб зазначає, що ізраїльська сторона сама ініціювала контакти кілька днів тому. Водночас видання наголошує, що офіційні особи Ізраїлю спростовують цю інформацію. Олексій Резніков також заявив, що йому нічого невідомо про розмову у понеділок чи будь-який інший день.

Кому постачає зброю Ізраїль

Ізраїль є ключовим світовим постачальником передової зброї, включаючи безпілотники, ракети, радіолокаційні технології та інші системи озброєння. Згідно зі звітом Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, за останні п’ять років Ізраїль посів 10-е місце серед найбільших міжнародних експортерів зброї.

Безпілотник Heron від Ізраїльського концерну Israel Aerospace Industries (IAI)

Країни Перської затоки були провідними імпортерами зброї до Європи, а Ізраїль залишається головним гравцем. На Ізраїль припадало 2,4% міжнародного експорту зброї в 2017-2021 роках, причому основними одержувачами були Індія, Азербайджан і В'єтнам, незначний выдсоток також припадає на США. Обсяг експорту Ізраїлю за цей час впав на 5,6% порівняно з попередніми п’ятьма роками. Єдиними іншими країнами Близького Сходу в топ-25 експортерів зброї були Туреччина (12 місце), Об’єднані Арабські Емірати (18 місце) та Йорданія (25 місце).

Індія була найбільшим покупцем ізраїльської зброї у 2020 році, відносини між двома країнами розквітли після того, як у 2014 році до влади прийшов Нарендра Моді. Відтоді було зафіксовано, що індійський дипломат виступає за використання "ізраїльської моделі" в Кашмірі. У період з 2014 по 2021 рік Індія отримала від Ізраїлю радіолокаційне обладнання для бойових літаків, БПЛА, протитанкові ракети та ракети "земля-повітря".

Індійські військові мають 108 ізраїльських безпілотників Searcher і 68 БПЛА Heron, кілька дронів-камікадзе Harpy. На початку 2020 року Індія замовила понад 16 тис. ручних кулеметів Negev. Також Індія закуповувала ізраїльські бомби "Spice 2000".