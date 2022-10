Іранські дрони перетворили нашу війну на світову: що це змінює для світу

Історія не знає випадків перемоги країни-агресора у світовій війні

Лузер, що забрехався, шукає боєприпаси та ракети у країн третього світу

Свій коментар щодо допомоги Тегерана Москві дронами-камікадзе оглядач Foreign Policy з Пентагону та структур нацбезпеки США Джек Детч назвав "All It Takes is One…" (Все, що потрібно, — одне-єдине. Іран допомагає Росії з повітря"). Обігравши тим самим відомий хіт ABBA "The Winner Takes It All" ("Переможець отримує все").

"Це вбудовано в концепцію дешевої війни, — пише далі він. — Це скидається на іранський підхід до морської війни: засипати будь-якого супротивника низькоякісною зброєю в надії, що щось, та прорветься". (Його правоту сьогодні підтверджують ЗСУ: щось із роїв іранських Shahed-136, та й проривається.)

Але стоп. Чи не весь світ був свідком демонстрованих особисто Путіним вундервафлів типу "аналогівнет", які безкарно бомбардують Флориду? А також інших супер-пупер гіперзвукових ракет. І тепер цей "альфа-ракетоносець" жебракує в пошуках бомби на крильцях з моторчиком Карлсона? Якщо називати речі своїми іменами, то за пів року боїв в Україні володар (на словах) суперсучасної зброї перетворився де-факто на лузера, що клянчить технології країн — терористів-ізгоїв.

Переконавшись, що "моторолери" з концепції "дешевої війни" не принесли очікуваного ефекту, Кремль накинув оком на іранські ракети. Оскільки Тегеран має неабиякий арсенал ракет малої та середньої дальності. Перші розробки сумнівні щодо надійності, але, як кажуть фахівці, новітні версії Fateh-110 і Zolfaghar досить точні на коротких дистанціях. Раніше Іран постачав їх терористам на Близькому Сході, зокрема хуситам Ємену, які використовували цю зброю в атаках на нафтопереробні заводи та інші цивільні об’єкти в сусідніх країнах Перської затоки.

"Перехід від безпілотників до ракет класу "земля-земля" може дати росіянам більше можливостей", — сказав в інтерв’ю The Washington Post Фарзін Надімі, експерт з іранської зброї з Вашингтонського інституту близькосхідної політики.

"Аналітики вважають, що ескалація з боку Росії не вплине на хід війни, — проте робить висновок газета, спираючись на військспеців. — На початку вторгнення в Україну Москва мала в своєму розпорядженні великий арсенал високоточних ракет і реактивних снарядів, але офіційні особи США кажуть, що її арсенал різко скоротився.

За словами заступника директора національної розвідки США Моргана Мьюїра, з початку війни Росія втратила понад 6000 одиниць техніки і "витрачала боєприпаси непомірно високими темпами". Він також зазначив, що Росія, яка не має можливості через санкції отримати західну електроніку, "звертається до таких країн, як Іран і Північна Корея за поставками та обладнанням". Чудово: зухвалий лузер, що забрехався, шукає безпілотники, артилерійські боєприпаси та ракети у країн третього світу.

Проте після ірано-російської угоди щодо дронів-камікадзе стривожився Ізраїль, який, як відомо, раніше надавав Києву лише гуманітарну допомогу. "Служба безпеки вважає, що подібні безпілотники будуть розгорнуті проти Ізраїлю ліванською "Хезболлою" та іншими іранськими проксі, — пише The Times of Israel. — Побоювання щодо можливостей Ірану з виробництва безпілотників змусили Ізраїль посилити свою протиповітряну оборону на півночі за допомогою систем "Залізний купол" ", "Праща Давида" та ракет "Стріла".

Ця стурбованість змусила Тель-Авів розширити співпрацю між Ізраїлем, США, а також ОАЕ та Бахрейном у рамках "Угоди Авраама" (Договору про нормалізацію відносин від 2020 року). Адже донедавна лише Ізраїль та США були єдиними країнами, які мали оперативний досвід боротьби з іранськими безпілотниками, які атакували ізраїльські та американські сили на Близькому Сході.

Як відомо, після атаки іранських дронів на Київ Україна вкотре запросила в Ізраїлю військову допомогу. Поки що офіційний Єрусалим на словах чинить опір наданню Києву озброєнь, намагаючись, як там кажуть, "захистити свої делікатні відносини з Москвою".

Але ми знаємо можливості мистецтва маневрування ізраїльтян. Досить згадати історичну фразу Голди Меїр: "По-перше, у нас ядерної зброї немає, а по-друге, якщо буде потрібно, то ми її застосуємо". Ізраїльська преса не говорить жодного зайвого слова. Коли, наприклад, Haaretz пише про надання Україні Ізраїлем "основних відомостей" про іранські безпілотники, то посилається не на вітчизняні джерела (що, здавалося, було б природним), а на The New York Times. Повідомляючи з посиланням на те ж джерело, що приватна ізраїльська фірма "надає Україні супутникові знімки позицій російських військ".

Так, ми не можемо будь-що вирішувати за Державу Ізраїль і, тим більше, стверджувати, що, дбаючи про безпеку Києва, сили ЦАХАЛ завдадуть ударів по промислових об’єктах Ірану, які виробляють дрони та балістичні ракети. Але ми знаємо, що у турботі про власну національну безпеку ця країна здатна і на фізичну ліквідацію вчених, які здійснюють ядерну програму Ірану, і на нанесення авіаційних ударів з військових та військово-промислових об’єктів як у самому Ірані, так і на території третіх країн.

У зв’язку з цим цікаве застереження, озвучене на сторінках тієї ж газети Haaretz: "Іран та його ставленики готуються до битви з США, Ізраїлем та країнами Перської затоки за допомогою озброєних безпілотників та ракет". А це, треба розуміти, саме той випадок, коли ворог України, до якого вона не можемо дотягнутися, стає мішенню для сусіда та його союзників, здатних багато на що.

Союз між Росією та Іраном — це саме той випадок, який весь світ має розглядати як загрозу

Серед останніх повідомлень – заява Держдепу США про згоду з думкою Франції та Великобританії про те, що поставлені Іраном Росії безпілотники-камікадзе порушують резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН. (Ця резолюція, пов’язана з ядерною угодою з Іраном, забороняє передачу останнім певних військових технологій.)

"Ми вважаємо, що ці БПЛА, які були передані Іраном до Росії і використовувалися Росією в Україні, належать до озброєнь, що знаходяться під ембарго", — сказав Ведант Патель з Держдепартаменту США, додавши, що існують "великі докази" їхнього використання Росією в Україні. Пан Патель також підкреслив, що союз, що зміцнюється між Росією та Іраном, — це саме той випадок, який весь світ має розглядати як загрозу.

"США без вагань застосують санкції", — підсумував Ведант Патель. Чим серйозно посилив ранню заяву Верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля, який зазначав: ЄС готовий діяти в розрізі, що передбачає посилення санкцій щодо Ірану, але поки що "збирає докази".

Як ми пам’ятаємо, лише повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022-го змусило багатьох на Заході назвати війною те, що вони (роспропаганда, "корисний ідіотизм", гроші Кремля) з 2014-го називали "громадянським конфліктом в Україні". Досі в цій війні за участю РФ і Білорусі з одного боку і України та допомоги колективного Заходу з іншого багато хто, як мантру, повторював заклинання про недопущення переростання цієї війни у Третю світову.

Для них погана новина: зі вступом у бойові дії на території України іранської зброї та іранських спеціалістів це вже Третя світова. Фронт пролягає лише між двома країнами? Добре, нехай Перша гібридна світова. Але світова – однозначно. Із чого хороша новина для України та її союзників: всесвітня історія не знає випадків перемоги у світовій війні держави-агресора.

Як співала ABBA, "The winner takes it all, The loser has to fall".