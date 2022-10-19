Резонансні заяви в США щодо скорочення озброєння України: чи перегляне Байден свою політику

Політолог Віталій Бала пояснив "Телеграфу", чому до слів Обами та Маккарті треба ставитися спокійно

Резонансні заяви та заклики в США з боку окремих політиків щодо можливого скорочення військової підтримки України варто сприймати крізь призму проміжних виборів, що проходять в Штатах. І реагувати на такі повідомлення в Україні треба спокійно — жодної загрози українським інтересам у військовій сфері наразі немає.

Таку думку "Телеграфу" висловив політолог Віталій Бала.

Нагадаємо, раніше лідер меншості в Конгресі республіканець Кевін Маккарті висловив скептицизм щодо додаткових постачань військової допомоги Україні в ситуації, коли республіканці знову візьмуть більшість у Палаті представників.

Водночас колишній президент США Барак Обама також заявив, що США та союзникам варто було б чесно сказати Україні, як далеко вони можуть зайти в підтримці Києва. При цьому він наголосив, що українці мають самі вирішувати, як далеко їм просуватися і як правильно розпоряджатися отриманою допомогою.

"Насправді там вже завершальна стадія боротьби на проміжних виборах до Конгресу, і республіканці не підтримують те, що роблять демократи. Зокрема й в контексті допомоги Україні. Тобто говорять, що ці гроші треба витрачати всередині країни. На жаль, зараз ми є об'єктом політичної боротьби на проміжних виборах. Тому я до цього відношуся достатньо спокійно, бо за останньою соціологією 68% американців будуть голосувати за того кандидата в президенти, який буде продовжувати допомагати Україні", — зазначає Бала.

На його думку, республіканці зараз роблять спроби ще знайти якусь "свою нішу, тому що у них була достатньо хороша перевага, і фактично святкували перемогу", а потім з'явилася ще перспективна тема допомоги Україні. Обама ж у свою чергу заявляв також, що у випадку перемоги демократів, він, мовляв, займеться питанням дозволу абортів на федеральному рівні. "Це також був дуже серйозний рух, що додало відсотків демократам, — продовжив експерт. — Тому, на мою думку, республіканці зараз шукають різні варіанти для того, щоб все-таки спробувати виграти ці проміжні вибори до Конгресу".

"Стосовно Обами, то я не розумію, навіщо він це заявив (щодо допомоги Україні, — Авт.), адже, як на мене, так, Байден був віцепрезидентом у Обами, але не думаю, що це якимось чином може вплинути зараз на прийняття рішення Байденом. Тим більше, що понад 70% громадян США, хто підтримує Демократичну партію, за те, щоб продовжувати підтримку України. Вони (штаби кандидатів, — Авт.) дуже чітко відслідковують соціологічні зрізи, і не буде Байден якось міняти свою політику", — вважає політолог.

Віталій Бала також додав, що тим не менш в Україні треба уважно стежити за політичними процесами в США, щоб їх більше розуміти і "менше намагатися реагувати публічно, бо не дай Боже, ми чи наші представники зараз почнемо засуджувати, публічно обурюватися тощо".

"Треба тихенько на це дивитися, бо насправді у нас дійсно зараз двопартійна підтримка. Так, республіканці менше нас підтримують в контексті допомоги і великих грошей, які виділяються. Але головне, щоб не дуже-дуже публічно на це реагувала наша влада", — резюмує експерт.

Як повідомляв "Телеграф", раніше народний депутат Ярослав Железняк пояснював, чому результати проміжних виборів у США не позначаться на наданні військової допомоги Україні.