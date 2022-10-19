Стратегічна помилка. Чи справді Ізраїль не постачатиме Україні ППО та зброю

Експерт-міжнародник Олег Бєлоколос прокоментував "Телеграфу" шанси Києва на військову співпрацю

Здебільшого заяви, що лунають з Ізраїлю щодо передачі чи не передачі озброєння Україні варто розглядати в контексті внутрішньо-політичних процесів та дискусій в цій близькосхідній країні, яка також має свій кейс стосунків з Іраном та рф. Але це на сьогодні зовсім не означає, що ізраїльська влада відмовиться допомагати українській стороні. Ситуація може кардинально змінитися швидко на користь Києва, і без якихось публічних заяв ізраїльських чиновників.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив експерт з міжнародних відносин Олег Бєлоколос.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна продовжить надавати медичну та гуманітарну допомогу Україні, але не продаватиме зброю.

"Робити якісь прогнози у наш час — справа невдячна. Наскільки я розумію, в Ізраїлі відбуваються активні дискусії. Є люди в політичному істеблішменті Ізраїлю (з якими особисто згоден), які вважають, що ненадання допомоги і таке загравання з росією це — помилка. Але є інші люди, які розуміють, що існують певні домовленості з рф щодо Сирії та які вважають, що краще дбати насамперед про себе, не загострювати відносини з росією і т.д. Тому що це може вплинути безпосередньо на них. Бо рф можливо почне більш активно допомагати терористам в тому регіоні і від цього буде страждати Ізраїль", — пояснює експерт.

За його словами, така позиція теж присутня, і треба дивитися, як політичний процес та дискусія будуть розвиватися надалі.

"Вважаю, що в стратегічному плані Ізраїль помиляється, оскільки рано чи пізно росія його, якщо можна так висловитися (використовуючи російську термінологію), кине. Тобто зрадить Ізраїль. Ми бачимо, що більш тісний союз вже вимальовується між Тегераном і Москвою. І тоді Ізраїль опиниться в програшному становищі. Так що ще подивимось, як там буде розгортатися ситуація. Адже ми бачимо, що сьогодні протягом 24-48 годин вона може змінюватися", — каже Бєлоколос.

Тим паче, як додав міжнародник, є приклад Німеччини, допомога якої розпочиналась з надання шоломів, а продовжується постачанням сучасного ППО. "Це чудовий приклад. А також є Франція. Та й давайте згадаємо, що восени минулого року тільки йшлося про Javelin (американський переносний протитанковий ракетний комплекс, ПТРК, — Авт.) і в грудні нам почали надходити його аналоги з Британії. А зараз абсолютно інша ситуація. Цивілізований нормальний світ рано чи пізно розуміє, де зло, а де добро. І я сподіваюсь, що Ізраїль також це зрозуміє".

"І не тільки зрозуміє, а й перейде до практичних кроків на нашу підтримку", — резюмує він.

Як повідомлялося, Україна збирається на офіційному рівні попросити Ізраїль надати системи протиповітряної оборони після того, як почастішали атаки іранськими дронами-камікадзе "Shahed". Напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба підтвердив, що міністерство надішле відповідну ноту до ізраїльської сторони.

"Телеграф" також інформував, що Іран досі офіційно заперечує постачання безпілотників до росії, водночас речник Білого дому Карін Жан-П’єр звинуватила Тегеран у брехні. Україна у свою чергу сподівається на втручання Ізраїлю, для якого нова збройна співпраця Тегерану та Москви може стати загрозою.