Іран безпосередньо воює з Україною: у США озвучили подробиці

США підтвердили, що іранські війська у Криму тренують росіян на дронах

Після масованих атак іранськими дронами України участь Ірану в російсько-українській війні визнали США. Офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що іранські військові знаходяться в анексованому рф Криму і навчають росіян управлінню безпілотниками. Серед БПЛА і ті, які останніми днями завдавали ударів по українських позиціях.

Як повідомляє Politico, Кірбі сказав про це журналістам у четвер, 20 жовтня. Він озвучив подробиці про те, чим займаються іранські сили на окупованому півострові та скільки там може бути військових від Тегерана.

Повідомляється, що іранські війська самі не керували дронами, але їхня технічна підтримка мала вирішальне значення для країни-агресора, оскільки російські військові незнайомі з цією технологією. За даними Кірбі, у Криму перебуває відносно невелика кількість іранців.

"Тегеран наразі веде прямі бойові дії на землі та через надання зброї, яка вбиває мирних жителів та руйнує цивільну інфраструктуру в Україні", — сказав Кірбі.

Представник США додав, що, ймовірно, кремль може отримати більше дронів з Ірану і також спробує придбати іншу сучасну зброю. Інформація про це вже з’являлася у медіа.

Нагадаємо, у Штатах налякали Іран серйозними наслідками через продаж росії дронів-"шахідів". Після атак дронами санкції проти Ірану готують і в ЄС. Сам же Іран неоднозначно висловився про можливий діалог з Україною з огляду на те, що іранські інструктори прибули до Криму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна ініціювала розрив дипломатичних відносин із Іраном.