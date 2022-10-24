Не тільки дрони та ракети - Іран на повну забезпечує росію: що ще йде у рф

Російська влада запросила в Ірану ще й захисне спорядження

Влада Ірану забезпечує російську армію не тільки дронами та балістичними ракетами, а й захисним спорядженням та навіть так званими "радниками" щодо застосування безпілотників.

Таку інформацію у понеділок, 24 жовтня, опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

ГУР отримало інформацію, що іранська влада перекидає на територію країни-агресора радників, які вчать російських військових застосовувати безпілотники виробництва Ірану — мова про БпЛА типу "Shahed-136" та "Mohajer-6". Для навчань військових, а також удосконалення апаратів, у Джанкой, що на території окупованого Криму, прибули радники Корпусу вартових ісламської революції. Ще одну групу радників Іран хоче відправити, щоб навчити росіян користуватися ракетами Zolfaghar та безпілотниками "Arash-2".

Також є дані про те, що через неспроможність Кремля забезпечити нових мобілізованих амуніцією, російська влада попросила допомоги в Ірану, а той погодився передати 3000 одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва "Milad" (Іран). Амуніція вже прибула у Білгородську область на склад 1061 центру матеріально-технічного забезпечення.

Тим часом видання The Times Of Israel з посиланням на іранські ЗМІ повідомило про те, що Іран підписав з РФ контракт на постачання країні-агресору 40 турбін для допомоги її газовій промисловості. Про це заявив гендиректор Іранської газової інженерно-розробної компанії Реза Нушаді.

"Наразі 85 відсотків об’єктів та обладнання, необхідних для газової промисловості, побудовані всередині країни, і на основі цього потенціалу нещодавно було підписано контракт на експорт 40 турбін іранського виробництва до Росії", — зазначив він.

Примітно, що офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані у понеділок, 24 жовтня, не тільки заперечив допомогу іранських інструкторів російським силам в Криму, а й звинуватив США в "руйнівній ролі, яку вони відіграють у війні в Україні, перебуваючи на одній стороні конфлікту та інтенсивно експортуючи зброю і техніку в Україну".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США пообіцяли Ірану серйозні наслідки через продаж росіянам дронів-"шахідів".