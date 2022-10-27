Генерал про "брудні ігри" Кремля: путін перейшов до нової стратегії щодо України

Екскерівник Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", що можуть означати останні дії Кремля

Російські пропагандисти та найвище військово-політичне керівництво закидають інформаційний простір новими страшилками – мовляв, Україна може підірвати "брудну бомбу". Інформаційно-психологічна операція явно не спрацьовує, але тему розкручують із завидною завзятістю. Паралельно з заявами, що періодично запускаються (як правило, не самою рф, але близькими до неї спікерами) про необхідність переговорів. Про що говорять останні дії Кремля, "Телеграфу" розповів генерал армії України, ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Вселенська імперія зла у розумінні Кремля – це саме Україна

За словами генерала, путін відчуває, що програє на всіх фронтах. Не лише на реальному полі бою, а й на політичній, економічній, дипломатичній ниві.

"Багато тем у нього вже просідають, навіть енергетичного плану. У світі різко падає споживання російських нафти та газу. А ті, хто їх ще купують, роблять це зі значними знижками. А путіну хочеться хоч якихось успіхів. Але їх немає. Як немає і аргументів, важелів тиску, яких, як думали у Кремлі, у них надміру, — пояснює Микола Маломуж. — Росіяни намагалися шантажувати Європу енергетичною кризою. Не вийшло. В результаті практично втратили Захід як ринок збуту. Шантаж продовольчою кризою нібито з вини України також не пройшов. Москву змусили розблокувати морські шляхи, даючи можливість вивозити українське продовольство".

І путін, наголошує експерт, перейшов до нового етапу. Нова стратегія – принципово змінити позицію у світі щодо України.

"На фейки про "фашистський режим" ніхто не повівся. І політтехнологи Кремля вирішили спробувати представити Україну країною-терористом, якою, по суті, є сама росія. Під цю ідеологію кремлівські пропагандисти спробували підвести підрив Кримського мосту, який, на мій погляд, організували самі росіяни", – каже екскерівник Зовнішньої розвідки.

Потім, нагадує він, пішли звинувачення у бік України у нібито підготовці теракту на "Турецькому потоці", Курській АЕС, Каховській ГЕС. Тепер з пазухи вийняли "брудну бомбу".

"Таким чином росія намагається намалювати образ України як країни-терориста, яку підтримують США і в цілому країни НАТО. Звідси путінські заяви, що нашу країну нібито використовують як таран проти росії.

Така риторика близька російському суспільству і країнам, у яких росія шукає підтримки, — тому ж Ірану. А Кремлю важливо намацати близькість із народом, яка різко зникла на тлі неуспіхів в Україні та оголошення мобілізації", – пояснює Микола Маломуж.

Він наголошує, що путінський режим відчуває наростання загроз та невдоволення з боку електорату. І потрібні нові підходи, факти, підвищення ставок. Треба показати, що росія програє на полі бою не ЗСУ, а всьому блоку НАТО, який перетворив Україну на "країну-терориста".

Абсурдні звинувачення у тероризмі, підготовці біологічної, хімічної зброї, "брудної бомби" – з однієї серії, впевнений експерт. І ці хвилі фейків піднімаються в пресі, продукуються вищими військовими чинами ("телефонна карусель" у виконанні шойгу та герасимова), нагнітаються в Раді Безпеки ООН.

"Все з однією метою – створити потужне антиукраїнське, антинатовське тло, – вважає генерал. – Показати, що росія веде "світлу місію боротьби з тероризмом". А тепер ще й з сатанізмом, якщо згадати недавні звинувачення на адресу України від представників російської Ради безпеки. Мовляв, Україна зневажає всі християнські, мусульманські, юдейські цінності, її захоплюють сатаністи. Загалом – весь комплекс. Вселенська імперія зла у розумінні Кремля – це саме Україна".

Все настільки надумано, незграбно, грубо, примітивно, що, звичайно, не спрацьовує, упевнений Микола Маломуж. І це, продовжує він, вказує на те, що путін слабкий. Що "Акелла схибив". І неодноразово. Але все ще намагається за рахунок своєї військової інформаційної машини щось зробити. Незалежно від того, чи сприймають це чи ні у світі.

Ніхто грати за російськими правилами не збирається

Микола Маломуж не відкидає, що задля підвищення ставок росіяни можуть зважитися на вибух на Каховській ГЕС і навіть застосувати "брудну бомбу" під прапором України. Після чого загрожувати "ударом у відповідь": нам — тактичною ядерною зброєю, США, Європі, Японії – стратегічною.

"Саме про це – нові ядерні навчання росії. За участю шахтних ядерних установок, атомних підводних човнів, наземних засобів, стратегічних бомбардувальників. Комплексно. Щоб показати, що можуть відбивати якісь загрози. По суті ж, граючи м’язами і демонструючи готовність до нападу", – розповідає генерал.

На його думку, путін використав вже практично весь асортимент погроз, виставив майже всі аргументи, які міг, намагаючись врятуватися від неминучої поразки в Україні. Зрушень немає. На переговори з ним ніхто не йде. І він починає викидати останній козир – лякати глобальною конфронтацією. Загрозою ядерної війни. Звинувачуючи у всьому НАТО та Україну. Але "факти" настільки абсурдні, що від них відмахуються, знову і знову жорстко попереджаючи Кремль, що відповідь у разі застосування ним зброї масового ураження буде нищівною.

"Підкреслюю, путін розуміє, що програє. А тому кидається у своєрідний останній бій, запустивши всі елементи шантажу – і водночас пропонуючи провести переговори. Примушуючи світ до тиску на Україну. Примушуючи до цього ж офіційний Київ. Мовляв, або сідайте домовлятися на умовах Кремля, або ми пустимо в хід зброю, страшнішу, ніж раніше. При цьому до теми про необхідність переговорів підключаються нові й нові особи, — зазначає генерал. — Слідом за Ердоганом і Макроном відповідні меседжі видають низка американських парламентаріїв, бізнесмен Маск. А тепер Кремль підключив ще й представників африканського континенту. У середу, 26 жовтня, під час зустрічі у Києві з Зеленським президент Гвінеї-Бісау – Умару Сісоку Ембало передав йому пропозицію путіна про необхідність розпочати діалог, тобто навіть такого посланця-посередника вже використовує Москва. У традиційній для себе манері після того, як її пропозиції відкинуті, починаючи розповідати, ніби їх і зовсім не було".

Вся ця активна діяльність – з новими абсурдними звинуваченнями на адресу України та Заходу, з новими загрозами та підвищенням ставок – має одну мету, вважає Микола Маломуж. А саме – вийти якнайшвидше на переговорний процес. Нехай навіть уже безпосередньо між Києвом та Москвою, до чого ще нещодавно Кремль був не готовий, сподіваючись, що і Захід стане на бік переговорів, і сам Зеленський погодиться перед загрозою ще більшої ескалації. Москва розраховує зберегти за собою хоча б контроль за Кримом та Донбасом (або його частиною), можливо, зі збереженням сухопутного коридору до Криму (частини Запорізької та Херсонської областей), щоб продовжити з часом процес анексії.

"Ми ці плани бачимо, – запевняє експерт. – І ніхто грати за російськими правилами не збирається, про що постійно говорить вище військово-політичне керівництво України, наголошуючи на важливості виведення всіх російських військ з усіх наших територій, відновлення суверенітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах 1991 року. Наша позиція підтримується практично всією світовою спільнотою, про що свідчать голосування в Генасамблеї ООН. Ну а хто така рф, чітко дали зрозуміти в ПАРЄ, визнавши росію державою з терористичним режимом.

Тож, наголошує генерал, умови майбутніх переговорів мають диктувати саме Україна та представники світової спільноти.

"Нам потрібно активно працювати по конкретних темах. Особливо щодо провокаційних, щоб путін не нав’язував світовій спільноті свої тези в стилі "брудна бомба" та "Україна – країна-терорист". Не рф повинна піднімати на Раді безпеки ООН ці теми, а ми, — підкреслює Микола Маломуж. — Виявляти з колегами з розвідспільноти країн-партнерів підготовку чергових російських провокацій і оприлюднювати ці факти, працюючи на попередження. Знову і знову на всіх майданчиках – ООН, ПАРЄ, МАГАТЕ тощо – не просто обговорювати, а й засуджувати абсурдність звинувачень, дій та провокацій (у тому числі під чужим прапором) з боку рф. Розкривати сутність дій країни-агресора та виробляти спільні механізми усунення загроз, нейтралізації їх, наближаючи крах путінського режиму зокрема й недоімперії загалом. Це життєво важливо не лише для України, яка перебуває на передньому краї боротьби, а й для всього світу".