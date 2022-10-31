Вів себе зухвало: Молдова висилає з країни посла рф після падіння ракети

У російському МЗС погрожують, що відповідь від них також не змусить на себе чекати

Після того як у понеділок, 31 жовтня, на території Молдови впала російська ракета, яку країна-агресор запускала по Україні під час чергового масованого удару, влада республіки не тільки засудила такі дії РФ, а й зажадала видворити з країни російського посла.

Така інформація спершу з'явилася у виданні NordNews. Зазначалося, що з ініціативою виступила Молдавська національна партія, яка попросила терміново вислати з країни посла РФ Олега Васнєцова.

"Після прольоту двох російських ракет над повітряним простором Республіки Молдова посол РФ у Кишиневі Олег Васнєцов був викликаний у МЗС для пояснень. У саркастичній, недипломатичній формі російський посол попросив у молдовської сторони чіткі докази того, що російські ракети перетнули повітряний простір Республіки Молдова. Сьогодні в нас є доказ — у селі Наславча", — заявили у партії.

Згодом після цього пропагандистські російські ЗМІ один за одним почали публікувати інформацію про те, що Молдова висилає російського дипломата у відповідь на приліт ракети по їх території. Імені не вказувалося, але цілком ймовірно, що з Молдови вишлють саме Олега Васнєцова.

У МЗС країни-агресора вже встигли відреагувати на вислання їх посла і заявили, що відповідь від них не забариться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влада Молдови жорстко засудила ракетний обстріл росіянами територій України. У молдовському МЗС цей інцидент назвали кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права. Додамо, що російську ракету, яка долетіла до Молдови, вдалося збити завдяки роботі української протиповітряної оборони, тому на територію республіки впали лише уламки снаряду.